ชาวบ้านเซ็งสถานการณ์ชายแดนอึมครึม ไม่รู้จะรบหรือจะหยุดวันไหน ทำบังเกอร์เอง วอนนายกสร้างรั้วเร็วๆ

ละหานทราย บุรีรัมย์-ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา เริ่มหาทางออกด้วยตัวเอง หลังสถานการณ์ชายแดนยังอึมครึม ไม่รู้จะรบหรือจะหยุดวันไหน เสี่ยเต็นท์รถตัดสินใจสร้างบังเกอร์แบบโมเดิร์น เป็นที่พักผ่อนได้ หลบภัยได้ พ้อสถานการณ์ชายแดนทำไมไม่ชัดเจนกว่านี้ อยากให้นายกฯคนใหม่สร้างรั้วจะได้ยุติ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ฝั่ง อ.บ้านกรวด และ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จนถึงขณะนี้ถือว่าเงียบสงบไม่มีการปะทะกันแล้ว แต่ความรู้สึกของชาวบ้านยังเต็มไปด้วยความหวาดผวา ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในเวลาไหน เนื่องจากชายแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วยังตึงเครียดเรื่องข้อพิพาทเขตแดนอยู่ในขณะนี้
ล่าสุด เฟซบุ๊กชื่อณัฐพล นิยม ได้โพสต์ภาพบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งพร้อมเขียนข้อความว่า บังเกอร์โมเดิร์น มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและสอบถามเป็นจำนวนมากว่าเป็นบ้านอยู่อาศัย หรือบังเกอร์กันลูกปืนทหารเขมร
ตรวจสอบพบว่าเจ้าของโพสต์คือ นายณัฐพล นิยม เจ้าของเต็นท์รถมือสองแห่งหนึ่งที่ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยนายณัฐพลได้พาไปชมบ้านหลังหนึ่งที่สร้างขึ้นไว้ในที่บ้านของตัวเอง
เป็นบ้านขนาด 4×5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ชั้นบนทำเป็นดาดฟ้ามีบันไดเดินขึ้น สามารถไปนั่งเล่นชมวิวได้ ชั้นล่างทำเป็นห้องเดี่ยวตกแต่งด้วยรูปภาพ บ้านหลังนี้มีความพิเศษตรงที่ผนังมีความหนาถึง 30 ซม.
นายญัฐพล เจ้าของบ้านเล่าว่า ก่อนหน้านี้คิดจะสร้างหลุมหลบภัยเป็นของครอบครัวเอาไว้ป้องกันหากมีเหตุปะทะกัน แต่มาคิดว่าหลุมหลบภัยหรือบังเกอร์ทั่วไปมักจะขุดลงไปแล้วเอาดินกลบ
ส่วนตัวมองว่าหากไม่มีภัยก็จะรกรุงรังมีน้ำขังกลายเป็นสถานที่ที่ไม่น่าอยู่ จึงดูทิศทางของลูกระเบิดของทหารเขมร แล้วมาออกแบบสร้างเป็นบ้านโมเดิร์นบังเกอร์ขึ้นมา ลงทุนประมาณ 50,000 บาท สามารถเข้าไปนั่งเล่นหรือหลบภัยสงครามได้ เพราะผนังเทด้วยปูนทั้งหมดมีความหนาถึง 30 ซม.
นายณัฐพลกล่าวด้วยว่า หลุมหลบภัยโมเดิร์นนี้เชื่อว่าป้องกันได้ สามารถเข้าไปหลบอยู่ข้างในได้ประมาณ 20 คน เคยมีทหารมาดูแล้วชื่นชมและแนะนำให้เอายางรถยนต์มาวางบริเวณประตูก็จะช่วยได้ดีกว่านี้
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าชาวบ้านยังอยู่กันอย่างหวาดผวาไม่รู้ว่าจะมีการปะทะกันอีกเมื่อไหร่ หรือจะหยุดยิงถาวรหรือไม่ เวลาได้ยินเสียงพรุ หรือเสียงฟ้าร้อง ชาวบ้านต่างหันหน้าไปมองกันว่าจะเอาอย่างไรดี อยากฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ขอให้ทำอะไรบางอย่างให้ชาวบ้านอุ่นใจ เบื้องต้นจากการสอบถามชาวบ้านแต่ละคนอยากได้ ”กำแพง” กั้นไทยกับเขมร