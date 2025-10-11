ทลายพูลวิลล่า รวบวัยรุ่นชาย-หญิง 53 คน จัดปาร์ตี้ยากลางเมืองสงขลา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สงขลา ช่วงเวลา 23.00 น. วันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.มนตรี เรืองพุทธ รอง ผกก.สส.สภ.สงขลา รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงจำนวนมากได้มาเปิดพูลวิลล่ามั่วสุมเสพยาเสพติด บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา ทราบ
พร้อมสั่งการให้ พ.ต.ท.สุพจน์ เรืองรุ่งโรจน์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสงขลา พ.ต.ท.สมพงค์ หนูเงิน สว.สส. สว.สส.สภ.เมืองสงขลา ชุดสืบสวน สภ.เมืองสงขลา ก่อนประสานและสนธิกำลังเจ้าพนักงานกรมการปกครองสงขลา นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายธนาวิทย์ จันทสุวรรณ์ ปลัดอำเภอเมืองสงขลา และกำลังพลเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสงขลา เข้าดำเนินการตรวจสอบ
รายงานว่าขณะดำเนินการเข้าตรวจสอบภายในพูลวิลล่าแห่งหนึ่ง พื้นที่ หมู่ 3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เป็นบ้านพักสองชั้น มีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่บริเวณบ้านพักและมีกำแพงล้อมรอบ จากการตรวจสอบพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงจำนวนมาก กระจัดกระจายตามห้องต่างๆ และกำลังเต้นรำตามเสียงเพลง เมื่อกลุ่มวัยรุ่นหันมาเห็นเจ้าหน้าที่ต่างพยายามวิ่งออกมาจากบ้านพัก พร้อมกับทิ้งยาเสพติดเป็นผงสีขาวและเเบบเม็ดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกลงพื้น จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้กันวัยรุ่นไม่ให้ออกมา และได้สั่งปิดเพลงก่อนทำการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิง จำนวน 53 ราย และตรวจพบอาวุธปืน 3 กระบอก มี อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ SIGSAVER P365 อาวุธปินพกสั้น ยี่ห้อ PIETRO BERETTA รุ่น 92FS อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ SIG SAUER P328 กระสุนปืน 9 มม. 22 นัด กระสุนปืน 380 จำนวน 12 นัด ยาเคตามีนและยาอี ควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงทั้งหมดไป สภ.เมืองสงขลา เพื่อดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะก่อนดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย
ทางด้าน พ.ต.ท.มนตรี เรืองพุทธ รอง ผกก.สส.สภ.สงขลา เปิดเผยว่า เป็นการบูรณาการตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ จากการได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมยาเสพติดภายในพูลวิลล่าแห่งหนึ่ง จากนั้นได้มีการสนธิกำลังเพื่อเข้าดำเนินการเข้าตรวจค้นและจับกุม
พ.ต.ท.มนตรีเปิดเผยว่าเบื้องต้นพบวัยรุ่นชายหญิงประมาณ 53 ราย มีการเปิดเพลงเต้นรำกันอยู่และมีการใช้สารเสพติด ส่วนการตรวจค้นพบอาวุธปืนที่ตัวบุคคล 3 ราย 3 กระบอก และครอบครองยาเสพติด 5 ราย ส่วนการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพบเป็นฉี่ม่วง ประมาณ 30 กว่าราย จะดำเนินการ ทำบันทึกการกลุ่มจับกุมและ ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป