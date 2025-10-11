อยุธยา ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว สำรวจความเสียหายช่วยเหลือรอบแรก 37,750 ครัวเรือน
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท คงการระบายน้ำลงสู้พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่3 ส่งผลทำให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงต่อเนื่อง เฉลี่ยยประมาณ 5 -10 ซม.
.จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม12 อำเภอ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 49,239 ครัวเรือน หลายชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพรยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขา ที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว การช่วยเหลือเยียวยาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจะแบ่งเป็น 2 รอบตามการสำรวจ ในรอบแรก ประมาณ 37,570 เสนอ การประชุมครม.เบิกงบประมาณช่วยเยียวยารายละ 9,00 บาท และการสำรวจในรอบที่ 2 ประมาณ 12,000 ครัวเรือน
ส่วนสถานการณ์ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ระบายน้ำในอัตรา 200 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เขื่อนพระราม 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำในอัตรา 235 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อน ลดลงประมาณ 30 ซม. และที่สะพานปรีดี–ธำรง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำลดลงประมาณ 30 ซม.
