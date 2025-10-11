ชาวบ้านวิกฤต! พบรูรั่วขนาดใหญ่ ต.ทับยา สิงห์บุรี น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าชุมชน เสี่ยงกระทบ 700 ครัวเรือน

ชาวบ้านวิกฤต! พบจุดรั่วขนาดใหญ่ ต.ทับยา จ.สิงห์บุรี น้ำทะลักเข้าชุมชน เสี่ยงกระทบ 700 ครัวเรือน จนท.ระดมกำลังเร่งอุด แจ้งลูกบ้านเก็บของขึ้นที่สูง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แม้ว่าระดับการระบายน้ำจะลดลง แต่ยังคงมีระดับน้ำนอกเขื่อนที่ค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้เกิดแรงดันน้ำ และน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็ว ที่บริเวณหมู่ 1 บ้านบางพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พบรูรั่วขนาดใหญ่ มีน้ำจากเจ้าพระยาลอดใต้เขื่อน หลังวัดพระนอน ทะลักเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว
โดยจากการตรวจสอบ ทราบว่า ขณะนี้ นายไมตรี อิ่มแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลทับยา ได้นำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ พร้อม big bag ลงไปอุดบริเวณจุดรั่ว และได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(อบจ.) เพื่อขอสนับสนุน big bag เพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อการจุดรั่วและป้องกันจุดอื่นๆ
ขณะที่ นายเชนทร์ คนชาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลทับยา กล่าวว่า รูนี้พบเมื่อเช้าวันนี้ (11 ตุลาคม 2568 ) ประมาณ08.00 น. เป็นรูขนาดเล็ก ทางเราก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำบริหารน้ำเข้า ออกได้ พอมาช่วงสายๆ น้ำได้กัดเซาะจนเป็นโพรงกว้าง ซึ่งตอนนี้จะใช้ big bag ลงไปอุดบริเวณจุดรั่ว และตอกเข็มเพื่อให้น้ำใหลเบาลง ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเดียวกับที่รั่วเมื่อปี 2565 เป็นจุดเดียวกัน ซึ่งตอนนี้ได้แจ้งเตือนให้กับประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงผ่านแอพลิเคชั่น LINE กลุ่ม ของชุมชน เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถอุดรูรั่วดังกล่าวได้ จะส่งผลกระทบไปยัง ม.1, ม.2, ม.3 และ ม.4 ต.ทับยา ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 700 ครัวเรือน
ขณะเดียวกัน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเทศบาลตำบลทับยา เร่งถมดินกั้นถนนบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลอินทร์บุรี ระยะทางประมาณ 300 เมตร เพื่อไม่ให้น้ำใหลบ่ามาท่วมเขต อบต.อินทร์บุรี