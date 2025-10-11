ตำรวจไล่ล่ารถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ ซุกต่างด้าวกว่า 108 ราย คนขับสารภาพขนมาแล้ว 3 เที่ยว

ตำรวจไล่ล่ารถบรรทุก 6 ล้อตู้ทึบ ซุกต่างด้าวกว่า 108 ราย คนขับสารภาพขนมาแล้ว 4 เที่ยว
วันที่ 11 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองกาญจนบุรี ได้สนธิกำลังตำรวจทางหลวง และหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงให้ช่วยสกัดรถบรรทุก 6 ล้อ ตู้ทึบ ไม่ติดป้ายทะเบียน ขณะที่หนีการไล่ล่าของรถทางหลวงไทรโยค จนมาสกัดได้บริเวณใกล้ทางขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M81 ตรวจค้นภายในตู้ทึบพบต่างด้าวยืนอัดแน่นกันมาเป็นจำนวนมาก ก่อนนำทั้งหมดไปยังหอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อสอบสวนทำประวัติ
ต่อมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี พันตำรวจโทโจ เสาร์ประโคน สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. พร้อมเจ้าหน้าที่รถสายตรวจตำรวจทางหลวงจุดไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมสอบสวนทำประวัติต่างด้าวที่ลักลอบมากับรถบรรทุก 6 ล้อ ทั้งหมด 108 คน เป็นชาย 64 คน หญิง จำนวน 38 คน เด็ก 6 คน มี นายโอ๊ต หรือบัว คนขับเป็นชาวกะเหรี่ยง
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดมาจากฝั่งเมียนมา จากนั้นลงเรือมาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ก่อนขึ้นฝั่งในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา จากนั้นมีรถยนต์กระบะมาทยอยรับไปส่งยังรถหกล้อคันดังกล่าวที่จอดรออยู่ แต่ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทาง ต้องรอให้นายทุนมารับช่วงต่อเพื่อส่งต่อไปยังสถานที่ทำงาน
เจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวน นายโอ๊ต หรือ บัว คนขับรถหกล้อคันดังกล่าว ให้การว่าตนเองไม่ทราบว่าต่างด้าวภายในรถนั้นมีเท่าไหร่ เพียงแค่มีคนให้ไปรับ จากจุดท่าแพในอำเภอทองผาภูมิเท่านั้น โดยได้รับค่างจ้างเที่ยวละ 7,000 บาท ซึ่งทำมา 3 เที่ยวแล้ว โดยจะขับรถไปจอดตามที่มีผู้ว่าจ้างสั่งมาเมื่อไปถึงจุดนัดหมายก็จะจอดรถทิ้งไว้ ซึ่งตนเองไม่เคยเห็นต่างด้าวที่มาในรถทุกครั้ง และในครั้งนี้เป็นเที่ยวที่ 4 ได้ค่าจ้างเป็นจำนวน 8,000 บาท แต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมเสียก่อนที่จะได้รับค่าจ้าง
นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า เป็นนโยบายของ นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้ทุกหน่วยสนธิกำลังดูแลปัญหาต่างด้าวและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โดยต่างด้าวทั้งหมดนี้ นายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้รับแจ้งการร้องขอการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงให้ช่วยสกัดรถคันดังกล่าว จึงพร้อมด้วยหน่วยงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกัน และจับได้บริเวณเส้นทางเลี่ยงไปขึ้นถนนสายมอเตอร์เวย์ M81 โดยจับได้บริเวณถนนเขาเม็งพัฒนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี ใกล้สวนยูคาลิปตัส จากนั้นนำแรงงานต่างด้าวทั้งหมดมาทำการสอบสวนทำประวัติ ทราบว่า ทั้งหมดมาจากฝั่งเมียนมา เพื่อจะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อทำงาน
สำหรับการเฝ้าติดตามต่างด้าว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบนโยบายให้กับนายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ เฝ้าติดตามร่วมกับหน่วยงานทหารตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้ต่างด้าวหลบหนีเข้ามา และมีการจับกุมต่างด้าวได้เป็นจำนวนมาก และคาดว่าน่าจะมาจากการที่ ครม.มีมติเปิดให้ต่างด้าวขึ้นทะเบียนได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต่างด้าวลักลอบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พันตำรวจโทโจ เสาร์ประโคน สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. กล่าวว่า ตนเองได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีรถบรรทุกลักลอบขนต่างด้าว จึงได้สั่งให้กำลังบางส่วน เนื่องจากในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงต้องไปซักซ้อมร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการรับคณะ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และคณะ ซึ่งจะเดินทางลงมาในพื้นที่กาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค.นี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สายตรวจได้ติดตามรถบรรทุก 6 ล้อคันดังกล่าวมาตั้งแต่อำเภอไทรโยค เมื่อเข้าเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีจึงร้องขอกำลังฝ่ายปกครองให้ช่วยสกัดรถคันดังกล่าว จนมาถึงพื้นที่บ้านเขาเม็ง ใกล้ถนนสายมอเตอร์เวย์ M81 จึงตัดสินใจให้รถอีกคันจอดปิดทางเพื่อให้คนขับหยุดรถ ก่อนทำการตรวจสอบภายในตู้ทึบ จนกระทั่งสามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวจำนวนมากได้ในที่สุด