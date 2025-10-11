แบงก์ แจง เครื่องตรวจยังไม่อัพเดตโปรแกรม 2 หนุ่มอิสราเอล นำดอลลาร์ปลอมแลก ได้เงินกว่า 2 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) ร่วมกันจับกุมชาวต่างชาติสัญชาติอิสราเอล 2 ราย ตามหมายจับศาลจังหวัดเกาะสมุย ในข้อหา “ทำปลอมซึ่งธนบัตรรัฐบาลต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ), มีไว้เพื่อนำออกใช้ฯ” หลังก่อเหตุนำธนบัตรดอลลาร์ปลอมไปแลกเงินที่บูธธนาคารออมสิน สาขาสนามบินสมุย ทำให้ธนาคารได้รับความเสียหายกว่า 21,840 บาท
การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2568 พนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ได้รับแจ้งจากผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลสมุย ว่า มีธนบัตรดอลลาร์สหรัฐ ฉบับละ 50 ดอลลาร์ รวม 15 ฉบับ ที่ได้รับแลกจากลูกค้าชาวต่างชาติที่บูธแลกเงินสาขาสนามบินสมุย เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เป็นธนบัตรปลอม
จากการตรวจสอบพบว่า มีชาวอิสราเอล 2 คน คือ MR.MATAN อายุ 25 ปี ได้นำธนบัตรดอลลาร์ปลอมฉบับละ 50 ดอลลาร์ จำนวน 5 ฉบับ มาแลกเป็นเงินไทยได้ 7,280 บาท และ MR.OMER อายุ 27 ปี ได้นำธนบัตรปลอมฉบับละ 50 ดอลลาร์ จำนวน 10 ฉบับ มาแลกเป็นเงินไทยได้ 14,560 บาท รวมเงินไทยที่ได้รับไป 21,840 บาท
เจ้าหน้าที่ธนาคารให้ข้อมูล่า ธนบัตรปลอมดังกล่าวสามารถผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นของเครื่องตรวจธนบัตรที่บูธแลกเงินได้ เนื่องจากเครื่องยังไม่ได้รับการอัพเดตโปรแกรม กระทั่งธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ตรวจสอบอย่างละเอียดจึงตรวจพบว่าเป็นธนบัตรปลอมทั้งหมด
หลังได้รับแจ้งความ พนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ได้ประสานงานกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สมุย) เพื่อขอข้อมูลบุคคลต่างชาติ พร้อมรวบรวมหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด และเอกสารการแลกเงิน จนกระทั่งศาลจังหวัดเกาะสมุยได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองราย ชุดสืบสวน สภ.บ่อผุด จึงติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ในที่สุด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับ และนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย และสืบสวนขยายผลการกระทำความผิดต่อไป