สลด! ลุงวัย 66 ปีหาปลาแล้วหาย ค้นเจอเสียชีวิต คาดวูบตกฝายจมน้ำ ภรรยา เผยมีโรคประจำตัว

ลุงวัย 66 ปีหายไปกับสายน้ำระหว่างหาปลาอยู่ที่ฝาย จนท.ค้นเจอเสียชีวิต คาดวูบแล้วจมฝายน้ำล้น ภรรยาระบุสามีมักจะมีอาการวูบเป็นประจำ จ.บุรีรัมย์ เผยข้อมูลคนจมน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเดือนละ 2-5 ราย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ร.ต.อ.วัฒนา อาจสาลี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.พลับพลาชัย อ.พลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ รับแจ้งมีคนหายไปกับสายน้ำที่ฝายน้ำล้นคลองระกา หมู่ 2 ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ จึงเข้าไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยสว่างจรรยาธรรมจุด อ.ประโคนชัย และจุด อ.ปราสาท
ที่เกิดเหตุพบชาวบ้านมามุงดู และพยายามช่วยกันค้นหานายวิชัย รุ่งอรุณ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129 หมู่ 2 บ้านสำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย ที่คาดว่าน่าจะจมหายไปกับสายน้ำของฝายน้ำล้นแห่งนี้ หลังจากเพื่อนที่มาหาปลาด้วยกันยืนยันว่าน่าจะตกลงไปในฝายน้ำล้นจุดนี้ นักประดาน้ำของหน่วยกู้ภัยได้ช่วยกันลงงมค้นหาประมาณ 30 นาทีจึงพบร่างนายวิชัย ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว
สอบถามนายเคลื่อน เอี่ยมประโคน อายุ 63 ปี พี่เขยผู้เสียชีวิต เล่าว่า ตนเองมาหาปลาตั้งแต่ช่วงเช้า ช่วงบ่ายนายวิชัยปั่นรถจักรยานตามมาที่ฝายน้ำ ได้แต่เหลือบเห็นนายวิชัย นั่งก้มๆ เงยๆ อยู่ริมฝั่งของฝายน้ำเพื่อที่จะดูปลาที่ดักเอาไว้ ห่างจากที่ตนอยู่ประมาณ 30 เมตร
ผ่านไปประมาณ 20 นาทีหันไปมองอีกทีไม่พบนายวิชัย จึงเดินเข้ามาดูปรากฏว่าไม่พบคน เห็นเพียงจักรยานและรองเท้า ตะโกนหาก็ไม่เจอจึงโทรศัพท์ไปบอกภรรยานายวิชัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดอาการวูบแล้วตกน้ำ แต่ไม่มีใครเห็น
ด้านนางสำรวม เอี่ยมประโคน อายุ 48 ปี ภรรยาผู้เสียชีวิต เล่าว่า สามีจะออกมาหาปลาทุกวันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ำหลาก โดยเฉพาะต้นฤดูหนาวปลาจะว่ายตามน้ำ ต่างจากต้นฤดูฝนที่ปลาจะว่ายทวนน้ำ คาดว่าสามีน่าจะวูบแล้วตกลงในน้ำเพราะเป็นโรคประจำตัวที่สามีเป็นประจำ
ทั้งนี้ จากสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงฤดูฝนนี้มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จมน้ำเสียชีวิตบริเวณฝายน้ำล้นหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเฉลี่ยเดือนละประมาณ 2-5 ราย