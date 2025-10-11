พบทุ่นระเบิดเก่า 3 ทุ่น บ้านหนองหญ้าแก้ว ทหารไทยรุดเก็บกู้ ชี้เคยแจ้งเขมรแล้ว แต่ถูกเมิน

ทหารไทย พบ ทุ่นระเบิดเก่า 3 ทุ่น บ้านหนองหญ้าแก้ว เร่งเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว ชี้ ที่ผ่านมาตรวจพบ แจ้งไปทางเขมร แต่ถูกเมินเฉย ขอประชาชน อย่าเพิ่งเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม มีรายงานผลการปฏิบัติ การตรวจพบทุ่นระเบิด ในพื้นที่ปฏิบัติการ บ้านหนองหญ้าแก้ว
ประจำวันที่ 11 ต.ค. 68 พื้นที่กองกำลังบูรพา กองทัพภาคที่1 ตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล จำนวน 3 ทุ่น (โดยชุดตรวจค้น ) เป็น ทุ่นระเบิด PMN 1 แบบเก่า ที่ถูกวางมานานแล้ว ไม่ได้ถูกนำมาวางใหม่ พบบริเวณชายขอบแปลงพื้นที่ระเบิดต้องสงสัย SHA -6 บ.หนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นแปลงวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้ ปัจจุบันดำเนินการเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว
รายงานข่าว เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตรวจพบในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ซึ่งได้แจ้งกัมพูชาไปแล้วว่ามีทุ่นระเบิดอยู่จริง แต่ที่ผ่านมาไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชา โดยมีการประท้วงตามกลไก ทำให้ไทยไม่สามารถเข้าตรวจสอบในขณะนั้นได้ จนเมื่อปัจจุบัน เข้าตรวจสอบก็พบว่ามีทุ่นระเบิดอยู่จริง และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนจึงขอความกรุณา ไม่ให้เข้าพื้นที่ดังกล่าว