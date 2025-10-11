อุทาหรณ์ ชายวัย 56 ปี โหมงานหนัก ขับกระบะวูบหลับใน เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ดับคาที่

อุทาหรณ์ หนุ่มใหญ่ อดนอนโหมงานหนัก ขับกระบะวูบหลับใน ชนต้นไม้ดับคาที่
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปราจีนบุรี พ.ต.ต.ถิรวัฒน์ เยี่ยมอ่อน สารวัตรเวรสอบสวน สภ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 เกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกถนนพุ่งชนต้นไม้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย สถานที่เกิดเหตุถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านตรอกปลาไหล – กบินทร์บุรี เยื้องที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี (อบต.) ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพร้อมแพทย์เวรฯนิติเวช รพ.กบินทร์บุรีและหน่วยกู้ภัยสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย (อ.กบินทร์บุรี) รีบไปตรวจสอบ
เป็นถนนทางแคบ 2 ช่องทางการจราจรรถวิ่งสวนเลน ทางตรงข้างไหล่ทางพบรถกระบะสีขาวตกถนนพุ่งชนต้นไม้ใหญ่ช้างทางต้นเกือบเท่าคนโอบจนโคนถนนตะแคงข้างล้ออีกฟากลอยสภาพหลังคารถยุบเข้าหาตัวรถที่พื้นด้านล่างถังแกลลอนที่บรรทุกน้ำยา(ไม่ทราบชนิด) ใส่มาท้ายกระบะตกกระจายเกลื่อน
ตรวจสอบที่นั่งคนขับพบ ผู้ขับขี่มาลำพัง เสียชีวิตคาที่ สภาพถูกแรงกระแทกอัดก๊อปปี๊คาพวงมาลัยกู้ภัยฯต้องช่วยงัดเอาร่างออกมาทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือ นายดุสิต (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 56 ปี ชาว ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตขับรถบรรทุกถังแกลลอนบรรจุน้ำยาใส่มาเต็มท้ายกระบะจากโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรม 304 .ศรีมหาโพธิ จะนำมาส่งลูกค้าในหมู่บ้านตรอกปลาไหล ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีมาด้วยความเร็ว มาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าทำงานหนัก อดนอน เกิดวูบหลับใน รถเสียหลักพุ่งลงข้างทางชนอัดกับต้นไม้ข้างทางอย่างแรง จนเสียชีวิตคาที่
เครดิตภาพ : มูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทย(อ.กบินทร์บุรี)