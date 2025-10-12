เทสลาพุ่งชนเสาไฟฟ้าขาดครึ่ง ซัดรถเก๋งข้างทาง-ร้านค้าพังยับ ตร.รีบนำคนขับออกจากที่เกิดเหตุ
เมื่อเวลา 03.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ตำรวจสภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าและร้านค้าข้างทาง มีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เหตุเกิดภายใน ซอยสยามคันทรีคลับ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อเทสลา สีขาว ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ห่างออกไปเล็กน้อยพบรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีวิค สีบรอนซ์เทา ทะเบียน ระยอง ถูกชนท้ายเสียหาย ขณะจอดอยู่ข้างทาง นอกจากนี้ แรงชนยังทำให้รถเทสลาพุ่งไปชน เสาไฟฟ้าริมทางจนหักขาดครึ่ง ก่อนหมุนไปกระแทกเข้าร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ข้างทาง ทำให้ป้ายร้าน โต๊ะ เก้าอี้ และข้าวของภายในร้านพังเสียหาย
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ ไม่พบคนขับอยู่ในรถ ทราบภายหลังจากชาวบ้านว่า ชายคนขับซึ่งเป็นคนไทย อายุประมาณ 30-35 ปี ไม่ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาถึงก่อนหน้านั้นได้รีบนำตัวขึ้นรถตำรวจออกไปจากที่เกิดเหตุทันที
นางอรวรรณ ศิลปชัย อายุ 45 ปี เจ้าของร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ ซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุ ให้การว่า ขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังสนั่น พอรีบออกมาดูก็เห็นรถเก๋งสีขาวพุ่งชนเสาไฟฟ้าขาดครึ่ง และชนรถที่จอดอยู่รวมถึงร้านของตนจนพังยับ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงรายละเอียดของผู้ขับขี่ รวมถึงการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย แต่ได้รับคำตอบเพียงว่า ผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาในเบื้องต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน พร้อมประสานการไฟฟ้าเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าที่หัก เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่ความเสียหายต่อทรัพย์สินและสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม