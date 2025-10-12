วงจรปิดจับภาพคนร้าย ฉกพระเครื่องกว่า 2 ล้านจากตาวัย 93 ปี ตำรวจเร่งล่าตัว
เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2568 ร.ต.อ.ฐานิต ที่ภักดี รอง สว.(สอบสวน) สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ภายในบ้านหมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้เสียหายคือ จ.อ.ประชุม บุญอินทร์ อายุ 93 ปี อดีตข้าราชการทหารเรือ
จากการสอบสวนเบื้องต้น จ.อ.ประชุม ให้การว่า ขณะกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในบ้าน ได้มีคนร้ายเข้ามาพูดคุย โดยตอนแรกนึกว่าจะมาเช่าห้อง แต่มาพูดคุยโดยอ้างว่าต้องการมาเช่าพระเครื่อง แต่ระหว่างพูดคุยชายดังกล่าวได้อาศัยจังหวะเผลอ ลักเอาพระเครื่องของสะสมหลายรายการไป รวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท ก่อนหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ทรัพย์สินที่สูญหายประกอบด้วย พระจำนวน 9 องค์ คือ พระเครื่องหลวงพ่ออี๋ รุ่น 83 เลี่ยมทอง ราคา 500,000 บาท, พระหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รุ่น 1 เลี่ยมทอง ราคา 700,000 บาท, พระหลวงพ่ออยู่ วัดบางเสร่ รุ่นกระเบนธง เลี่ยมทอง ราคา 20,000 บาท, พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู วัดใหม่อมตรส บางขุนพรหม เลี่ยมทอง ราคา 3,000 บาท, พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เลี่ยมทอง ราคา 400,000 บาท, พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า เลี่ยมพลาสติก ราคา 10,000 บาท, พระหลวงพ่อเงิน วัดบางคล้า เลี่ยมทอง ราคา 400,000 บาท, เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพธิ์ รุ่น 82 (เลียมทอง) ราคาประมาณ 300,000 บาท และพระเครื่องอีก 1 องค์ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณกว่า 2 ล้านบาท
ภายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.สัตหีบ ลงตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่พบภาพคนร้ายสวมเสื้อขาว กางเกงยีนส์ สวมผ้าใบ ทำทีมาขอดูพระก่อนค่อยๆ เดินส่องพระออกมาทางหน้าบ้านแล้ววิ่งหนีไปทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไล่กล้องวงจรปิดใกล้เคียง เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป