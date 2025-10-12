วอนช่วยเหลือ ช่างขวัญ ฮีโร่ถ้ำหลวง ช่วย 13 หมูป่า ป่วยติดเตียง 5 เดือน ครอบครัวหวังสักวันจะดีขึ้น

วอนช่วยเหลือ ช่างขวัญ ฮีโร่ถ้ำหลวง ช่วย 13 หมูป่า ป่วยติดเตียง 5 เดือน ครอบครัวหวังปาฏิหาริย์ สักวันหนึ่งอาการจะดีขึ้น
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรทิน ชัยชมภู อายุ 59 ปี หรือ ช่างขวัญ หนึ่งในฮีโร่จิตอาสาผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือเด็ก 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อปี 2561 ได้ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานเกือบ 5 เดือน โดยมีภรรยาและครอบครัวคอยดูแลอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
ทีมข่าวเดินทางไปเยี่ยมนายสุรทินพบว่าแม้จะอยู่ในสภาพป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แต่ก็ยังคงมีกำลังใจ ในทุกๆ วันภรรยาและลูกๆ จะคอยป้อนอาหารและทำกายภาพให้วันละ 3 ครั้ง และต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด อาการล่าสุดเริ่มดีขึ้นมาบ้างเล็กน้อย เริ่มพูดจาสื่อสารได้หลังจากก่อนหน้านี้พูดไม่ได้มาหลายเดือน
ด้าน นายสุรทิน ส่งกำลังใจให้กับมิสเตอร์เวิร์น หรือ เวอร์นอน แฮร์รี่ อันสเวิร์ธ นักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษหนึ่งในฮีโร่ถ้ำหลวงที่ทราบว่าป่วยปอดอักเสบ บอกว่าขอให้หายป่วยไวๆ และหากอาการของตนเองดีขึ้นจะไปเยี่ยมด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ ก็อยากไปเยี่ยม ริค สแตน และ จอห์น โวลันเธน สองนักดำน้ำในถ้ำที่ร่วมในภารกิจกู้ภัยถ้ำหลวง ซึ่งตนเองเป็นหนี้บุญคุณเขาทั้งสองคนที่ได้ช่วยเหลือตนเองและลูกชายออกมาจากถ้ำ หลังจากติดอยู่ในโถง 3 ในระหว่างภารกิจช่วยเหลือ หากไม่ได้ทั้งสองมาช่วยคงไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้
ขณะที่ นางปิยมาศ ประทานชัย อายุ 48 ปี ภรรยาของนายสุรทิน เปิดเผยว่า ครอบครัวประกอบธุรกิจเจาะน้ำบาดาลและระบบจัดการน้ำใต้ดิน โดยมีนายสุรทินเป็นเสาหลัก จนกระทั่งประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มที่ อ.บ้านตาก ต.ตาก วันที่ 24 พ.ค.2568 จนทำให้กระดูกคอหักและเส้นประสาทบริเวณต้นคอขาดและกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ทุกวันนี้ธุรกิจครอบครัวรายได้หายไปกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ จากการล้มป่วยที่ไม่มีใครคาดคิด ขณะที่ก่อนหน้านี้ต้องขายรถบรรทุกไปแล้ว 3 คัน เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาและการรักษาตัวแบบประคับประคอง ทุกเดือนต้องพานายสุรทินไป รพ. การใช้บริการรถทางการแพทย์ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย หากจะอุ้มขึ้นรถไปกันเองก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะที่บ้านมีผู้หญิงกับเด็ก หากได้รับการสนับสนุนเตียงผู้ป่วยและเก้าอี้รถเข็นระบบไฟฟ้าก็จะช่วยให้การดูแลและการเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้น
นางปิยมาศ บอกด้วยว่า เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2568 ทางครอบครัวได้ถวายฎีกาของทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล เนื่องจากทางครอบครัวขาดรายได้ ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณา โดยนางปิยมาศ บอกว่า วันนี้ทุกคนยังรอปาฏิหาริย์ มีความหวังว่าสักวันหนึ่งอาการจะดีขึ้น แต่หากไปต่อไม่ได้ ก็ขอให้เขาได้จากไปอย่างมีศักดิ์ศรี
สำหรับ นายสุรทิน ชัยชมภู มีความเชี่ยวชาญในการเจาะน้ำบาดาลกว่า 30 ปี และได้เข้าร่วมภารกิจถ้ำหลวงในฐานะจิตอาสา โดยนำอุปกรณ์พร้อมทีมช่างเจาะน้ำบาดาลจากสมาคมน้ำบาดาลไทย เข้าปฏิบัติภารกิจรอบพื้นที่ถ้ำหลวง
โดยใช้เครื่องเจาะความลึกกว่า 100 เมตร เพื่อเปิดช่องให้น้ำไหลลงสู่ชั้นใต้ดินแทนที่จะซึมเข้าสู่โพรงถ้ำ ลดปริมาณน้ำในถ้ำ กระทั่งวันที่ 10 ก.ค.2561 ภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้ง 13 คนประสบความสำเร็จ เด็กทุกคนรอดชีวิตกลายเป็นข่าวดังระดับโลก ขณะที่นายสุรทินและทีมงานได้รับการยกย่องจากหลายหน่วยงานในฐานะวีรบุรุษเบื้องหลังของภารกิจถ้ำหลวง