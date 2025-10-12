อยุธยา ระดับน้ำเริ่มลดลง ชาวบ้านผักไห่จมถึง 4 เดือน บางคนหนีเช่าหอพัก
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จากการที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท คงการระบายน้ำลงสู้พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,300 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่3 ส่งผลทำให้มวลน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ.พระนครศรีอยุธยา แม่น้ำน้อย คลองสาขาต่างๆ ที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงต่อเนื่อง เฉลี่ยยประมาณ 1-5 ซม.
ทั้งนี้ จ.พระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 12 อำเภอ 147 ตำบล 889 หมู่บ้าน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 49,239 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย พบว่าหลายชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองสาขา ที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำระดับน้ำยังคงท่วมสูงถึงแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้ว
ส่วนที่ชุมชน ม.5 ต.ลาดชิด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ติดกับคลองลาดชิด รับมวลน้ำจากแม่น้ำน้อย ระดับน้ำล้นตลิ่งท่วมในชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำ เข้าท่วมถนนชุมชนบ้านเรือนประชาชน มานานกว่า 2 เดือนแล้ว ระดับน้ำทรงตัว ต้องใช้เรือในการเข้าออกชุมชน เพื่อไปทำงานประจำ หลายคนเลือกที่จะไปเช่าหอพักเพื่อความสะดวก แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า สำหรับชุมชนในอำเภอผักไห่ จะได้รับผลกระทบจากน้ำทุกปี น้อยหรือมาก ถ้าหากน้ำท่วมมากแบบนี้น้ำลงช้าจะนานถึง 3-4 เดือนจึงจะกลับไปเป็นปกติ โดยพบว่าประตูระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ เช่นที่ประตูระบายน้ำผักไห่-เจ้าเจ็ด ระบาน้ำลงคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หน ผันน้ำบางส่วนเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด-บางซ้าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
สำหรับอำเภอผักไห่ เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ถูกน้ำท่วมเป็นพื้นที่แรกๆ ถูกน้ำท่วมแล้ว 16 ตำบล 128 หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 6,866 ครัวเรือน
ส่วนสถานการณ์ในลุ่มแม่น้ำป่าสัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ระบายน้ำในอัตรา 150 ลบ.ม./วินาที ขณะที่เขื่อนพระราม 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ระบายน้ำในอัตรา 235 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำท้ายเขื่อน ลดลงประมาณ 7 ซม. และที่สะพานปรีดี-ธำรง อ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนจะไหลไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำลดลงประมาณ 5 ซม.