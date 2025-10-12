แม่วอนช่วยลูกชาย ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา แอบแชตบอกน่ากลัวมาก
แม่วัย 43 ปี วอนช่วยลูกชายวัย 20 ปี ถูกหลอกไปทำงานที่กัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา แอบแชตคุยกับแม่บอกว่าน่ากลัว เป็นห้องแคบๆ แอบคุยกับแม่ในตอนกลางคืน ตอนแรกบอกแม่ว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพฯ กับแฟนสาว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม มีรถเก๋งดำมารับถึงบ้าน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่บ้านเช่าริมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง น.ส.สำเริง โพธิ์พิกุล อายุ 43 ปี อยู่บ้านหมู่ที่ 13 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วอนขอความช่วยเหลือลูกชาย นายณัฐวัฒน์ วงษ์ชำนาญ อายุ 20 ปี อ้างว่าถูกหลอกไปทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่ประเทศกัมพูชา กับแฟนสาว
โดยลูกชายได้แชตคุยกับแม่ตอนกลางคืนว่าน่ากลัวมาก ตนเองอยู่ในห้องแคบๆ แอบคุยกับแม่ในตอนกลางคืน เขาบอกว่าอยากกลับบ้านแต่ต้องเสียเงิน 500,000 บาท ซึ่งตนเองก็เป็นคนยากจน ไม่มีเงินช่วยลูก ด้านลูกชายบอกว่าจำเส้นทางไม่ได้ว่าไปได้อย่างไร โดยมีคนมารับหลายต่อก่อนถึงที่ทำงานที่กัมพูชา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา
น.ส.สำเริง โพธิ์พิกุล กล่าวว่า ก่อนไปนั้นลูกชายและแฟนสาวที่เป็นชาวสุพรรณบุรี บอกว่าจะไปทำงานที่กรุงเทพฯ โดยมีคนมารับถึงบ้านเช่าในอ่างทอง เป็นหญิงสาวร่างอ้วน ขับขี่รถเก๋งสีดำมารับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 08.00-09.00 น. ซึ่งลูกชายบอกว่าไปทำงานที่กรุงเทพฯ และมาบอกอีกทีว่าโดนหลอกไปทำงานอยู่ที่กับพูชา
น.ส.สำเริง กล่าวอีกว่า ตอนนี้เครียดมาก ตนเองก็เป็นคนจน ป่วยหลายโรค ไม่ได้ทำงาน เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับลูกสาวผู้พิการวัย 23 ปี กันสองคนแม่ลูก เตรียมไปร้องขอความช่วยเหลือกับศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.อ่างทอง เพื่อขอความช่วยเหลือในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคมนี้ และได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือจาก กันจอมพลัง เพื่อจะให้ลูกชายและแฟนสาวกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างปลอดภัยต่อไป