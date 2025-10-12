สลด แม่สั่งไดร์เป่าผมออนไลน์ ไม่ได้มาตรฐาน ลูกสาวถูกชอร์ตดับคาห้อง
ยายหลั่งน้ำตาหลังเห็นหลานสาววัย 10 ขวบนอนหงายอ้าปากค้างมือขวาถือไดร์เป่าผม เสียชีวิตภายในห้อง ยายเผยแม่สั่งไดร์เป่าผมทางออนไลน์ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ หลานอาบน้ำเสร็จอยากเป่าผม ถือมาเสียบปลั๊กชอร์ต เสียดาย และเสียใจที่สั่งของไม่ได้มาตรฐานมาใช้
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านตะโก หมู่ 18 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เข้าไปช่วยงานศพและแสดงความเสียใจกับนางแก้วนภา งาหอม อายุ 48 ปี บ้านหมู่ 18 บ้านตะโก ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ หลัง ด.ญ.จินดามณี คะเลารัมย์ หรือน้องเพชร อายุ 10 ขวบ เด็กนักเรียนชั้น ป.4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ หลานสาวของตัวเองถูกไฟฟ้าชอร์ตเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา
นางแก้วนภาเล่าว่า ปกติตนประกอบอาชีพขายของอยู่กรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้ได้โทรศัพท์นัดกับหลานไว้ว่า ปิดเทอมนี้ยายจะกลับมารับไปอยู่ด้วย เพราะหลานชอบขายของ เพิ่งเดินทางมาถึงบุรีรัมย์ได้ 1 วัน ก่อนเกิดเหตุตนนั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน ส่วนพ่อกับแม่หลานไปทำงานอยู่ตัวอำเภอกระสัง ช่วงนั้นได้มีหลานชายอีกคนวิ่งมาบอกว่า พี่เพชรเล่นปลั๊กไฟ ก็ไม่ได้เอะใจอะไร จึงเดินเข้าไปดูหลาน
ปรากฏว่าพบน้องเพชรนอนหงายอ้าปากค้าง มือขวากำไดร์เป่าผมที่เสียบปลั๊กไฟฟ้าไว้แน่น จึงรีบถอดปลั๊กไฟออก เมื่อตรวจสอบพบว่าหลานไม่ได้หายใจแล้ว จึงโทรให้เจ้าหน้าที่ 1669 มาช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ทันหลานเสียชีวิตแล้ว จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นพบว่า มือขวาของน้องเพชรมีรอยไหม้ ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าชอร์ต
นางแก้วนภาเล่าด้วยว่าจากการสอบถามลูกสาวคือ แม่ของน้องเพชร บอกว่าไดร์เป่าผมดังกล่าวซื้อมาจากทางออนไลน์ เมื่อ 2-3 ปีก่อนแต่ไม่ได้ใช้งานเก็บไว้ในตู้ ไม่รู้ว่าหลานเอาออกมาใช้ได้อย่างไร เบื้องต้นคาดว่าหลานน่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วคิดอยากจะเป่าผม จึงไปค้นเอามาจากในตู้เก็บของ แล้วเสียบปลั๊กไฟแล้วเกิดการชอร์ตดังกล่าว สาเหตุน่าจะมาจากไดร์เป่าผมไม่ได้มาตรฐาน