พระธาตุโนนตาล บ้านธาตุ นครพนม อายุ 121 ปี ล้มแล้ว ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังบูรณะ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 09.40 น. องค์พระธาตุโนนตาล ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุ หมู่ 9 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ถือเป็นพระธาตุเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมือง กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน อยู่ในความดูแลของสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ถือเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ที่มีหลักฐานกล่าวถึงประวัติว่าก่อสร้างเมื่อปี 2445 นับถึงปัจจุบันองค์พระธาตุโนนตาลมี อายุถึง 121 ปี เป็นการก่อสร้าง ของพลังศรัทธา รวมถึง พระเกจิ ร่วมกับชาวบ้าน ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านเรือน ในพื้นที่ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ประมาณปี 2420
จนกระทั่งมีการค้นพบซากปรักหักพัง ของพระธาตุองค์เดิม จึงมีการร่วมกันบูรณะ ก่อสร้างมาถึงปัจจุบัน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นโบราณสถาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ส่วนสาเหตุการเกิดรอยร้าว มาจากสภาพเก่าแก่ตามกาลเวลา และเป็นโครงสร้างที่เป็นฐานแบบก่ออิฐถือปูน ของช่างก่อสร้างในอดีต ที่มีโอกาสทรุดตัวจนเกิดรอยร้าว อีกส่วนอาจเกิดจากมีที่ตั้งติดทางหลวงชนบท นพ.3014 ถือเป็นเส้นเลี่ยงเมือง ที่มีรถบรรทุกหนักวิ่งจำนวนมาก และเกิดผลกระทบตามมา
อย่างไรก็ตามทาง สำนักศิลปากรที่ 9 ได้มีงบประมาณมาซ่อมแซม ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ แต่มาล้มเสียก่อน
โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 11.50 น. ที่วัดพระธาตุโนนตาล ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอท่าอุเทน กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพระธาตุโนนตาลล้ม เหตุเกิดวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 9:41 น. โดยขั้นตอนต่อไป จะมีการไปลงบันทึกประจำวัน ตั้งคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของมีค่า และให้กรมศิลปากรเข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อไป