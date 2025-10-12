ยังวิกฤติ! ต.ทับยา สิงห์บุรี อุดรูรั่วไม่สำเร็จ หลังน้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าชุมชน เร่งวางมาตรการใหม่
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม จากกรณีที่บริเวณหมู่ 1 บ้านบางพระนอน ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี พบพบรูรั่วขนาดใหญ่ มีน้ำจากเจ้าพระยาลอดใต้เขื่อน หลังวัดพระนอน ทะลักเข้าสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนต้องระดมกำลังจากหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หลายหน่วยงานระดมเครื่องมือหนักมาช่วยกันอุดน้ำกันตลอดทั้งคืน ปรากฏว่าอุดอยู่ได้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์นั้น
ล่าสุด การอุดรอยรั่วที่เป็นโพรงมีน้ำทะลักเข้ามาในหมู่บ้านยังไม่เป็นผล น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มเซาะขยายวงกว้างขึ้น จนทำให้น้ำที่ใหลเข้ามากกว่าน้ำที่สูบออก ผลการอุดได้แค่ 80 เปอร์เซ็นต์ ไม่เป็นไปตามแผน
นายเชนทร์ คนชาน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลทับ ที่ดูแลจุดดังกล่าว กล่าวว่า เมื่อวานนี้ตลอดแนวที่น้ำทะลุเข้ามา เราใช้บิ๊กแบ็กประมาณ 100 ลูกหย่อนลงไป และใช่เสาเข็มยูคาตอกตลอดแนว ทำให้น้ำลดระดับความรุนแรงได้ระดับหนึ่ง น้ำยุบตัวได้ระดับสี่ ถึงห้าเซนติเมตร แต่มาเมื่อเช้านี้รูที่อุดไว้นั้นได้ถูกน้ำกัดเซาะขยายวงกว้างมากขึ้น จนตอนนี้น้ำใหลเข้าหมู่บ้าน ส่งผลให้ต้องมาวางแผนใหม่ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ,นายกเทศมนตรีตำบลทับยา โดยตกลงกันว่าจะมีการวางบิ๊กแบ็กและตอกเข็มยูคากันต่อไป แต่ด้านหลังแนวเข็มยูคาเราจะทำการถมดินให้สูง เพื่อลดแรงดันของน้ำไว้อีกชั้นหนึ่ง เพราะถ้าเมื่อน้ำด้านใน และด้านนอกเสมอกันแรงดันน้ำก็จะลดลง