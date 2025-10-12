สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอชายแดนไทย-เขมร เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ ปชช. 4 อำเภอชายแดนไทย-เขมร เตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สระแก้ว ว่า ได้จัดการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ปกครอง ตำรวจ อปพร. ผู้นำชุมชน หน่วยกู้ภัย และอาสาสมัคร เข้าร่วมบูรณาการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียง
การซ้อมแผนครั้งนี้เป็นการจำลองสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน อ.โคกสูง ซึ่งนำไปสู่การอพยพประชาชนจาก 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ตาพระยา, โคกสูง, วัฒนานคร และคลองหาด ไปยังศูนย์พักพิงจังหวัดสระแก้ว มีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นร่วมควบคุมการเคลื่อนย้ายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
โดยเริ่มขึ้นตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ด้วยการเปิดสัญญาณเตือนภัยความไม่สงบ ประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่จังหวัดกำหนด มีผู้นำชุมชน รวบรวมชาวบ้านที่ศาลากลางบ้าน ก่อนอพยพโดยรถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนที่กำหนดไว้
นอกจากนั้น ยังมีการซ้อมแผนบริหารจัดการภายในศูนย์พักพิง เช่น การลงทะเบียนผู้พักพิง การจัดพื้นที่พักอาศัย การดูแลด้านสาธารณสุข อาหาร และน้ำดื่ม รวมถึงการถอดบทเรียน และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางพัฒนาแผนอพยพประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น