หนุ่มขับรถพุ่งชนบ้าน ‘โอ๊ต ตังมา’ เซียนพระชื่อดัง ก่อนบุกเข้าบ้าน จนมีปากเสียงชกต่อยกัน
เมื่อเวลา 01.50 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ร.ต.ท.ฐานิต ที่ภักดี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนบ้านเรือนประชาชน เหตุเกิดบริเวณหน้าร้าน “พระบ้านทั่วไทย สัตหีบ” หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋ง โตโยต้า วีออส สีบรอนซ์เงิน สภาพด้านหน้าพังเสียหายจากการชนเข้ากับหน้าร้าน ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายดิษยนันท์ อายุ 32 ปี ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ต่อมา นายสุทธิเกียรติ ลมลอย อายุ 30 ปี หรือ “โอ๊ต ตังมา” เซียนพระชื่อดัง เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุภรรยาอยู่ในร้านเพียงลำพัง ได้ยินเสียงดังสนั่นจึงออกมาดู พบว่ารถคันดังกล่าวพุ่งชนเข้ามาที่หน้าร้าน และคนขับมีท่าทีจะบุกเข้ามาภายในร้าน ภรรยาตกใจกลัวจึงโทรศัพท์วิดีโอคอลมาหาตน พร้อมร้องขอความช่วยเหลือ
หลังได้รับแจ้ง ตนรีบขับรถกลับมาที่ร้าน พบว่าคนขับนั่งดูดบุหรี่อยู่บนฝากระโปรงหลังรถ พูดจาไม่รู้เรื่องและมีท่าทีหาเรื่อง ก่อนจะให้ของลับตน จึงเกิดปากเสียงและชกต่อยกันขึ้น เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นใคร อีกทั้งพบว่าคนขับมีไขควงยาวติดตัวมาด้วย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สอบสวนพยานในบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุว่าชายคนดังกล่าวขับรถมาจากที่ใด และเหตุใดจึงพุ่งชนเข้ามายังหน้าร้านดังกล่าว