ต้นไม้ล้มทับขวางทางหลวงหมายเลข 21 สระบุรี-หล่มสัก บาดเจ็บ 1 รถเสียหาย 2 คัน

ต้นไม้ล้มทับทางหลวงหมายเลข 21 สระบุรี-หล่มสัก ปิดถนน 2 ช่องทาง บาดเจ็บ 1 รถเสียหาย 2 คัน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ทางหลวงหมายเลข 21 ฝั่งขาล่อง (ไป กทม.) บริเวณหน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหนองไผ่ ได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.สังกัด ร้อย.อส.หนองไผ่ที่ 8 ลงพื้นที่ เนื่องจากอำเภอหนองไผ่ได้รับแจ้งว่ามีเหตุต้นไม้ล้มขวางปิดถนน จำนวน 2 ช่องทาง โดยมีรถประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 คัน ผู้ประสบเหตุทั้งหมด จำนวน 5 ราย เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล หนองไผ่แล้ว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ และ อบต.หนองไผ่ ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ออก เพื่อเปิดเส้นทางจราจร โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองไผ่ เปิดเส้นทางจราจรให้สวนเลน (ฝั่งขาขึ้น) เพื่อระบายรถฝั่งขาล่อง ขณะนี้สามารถเปิดการจราจรได้เป็นปกติ