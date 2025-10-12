ระทึก! 3 นักท่องเที่ยวหนีไม่ทัน น้ำป่าหลาก น้ำตกสาริกา จนท.ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวช่วย

ระทึก! 3 นักท่องเที่ยวหนีไม่ทัน น้ำป่าหลาก น้ำตกสาริกา จนท.พิทักษ์ป่าฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวช่วยไว้ได้ สั่งปิดน้ำตก 30 นาที ก่อนเปิดปกติ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ น้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ 13 (นางรอง) แจ้งประกาศเตือน นักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ำมายังด้านบน มีนักท่องเที่ยว 3 คน ขึ้นไม่ทัน เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย โดยใช้เวลาปิด 30 นาที ก่อนสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติและเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้ปกติอย่างเดิม
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บอกว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. วันนี้ (12 ต.ค.68) เนื่องจากมีปริมาณฝนในพื้นที่ด้านบนและน้ำที่ไหลลงมายังน้ำตกสาริกาเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง และเริ่มไหลแรง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ 13 (นางรอง) จึงได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากน้ำและออกมาจากบริเวณน้ำตกสาริกา ขณะเดียวกันได้มีนักท่องเที่ยวจำนวน 3 คนไม่สามารถออกมาได้ทัน ได้ติดค้างอยู่ด้านบน ทางเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ 13 (นางรอง) จึงได้ขึ้นไปดูแลให้การช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัย โดยใช้เวลาปิดน้ำตกเพียง 30 นาทีเท่านั้น
โดยปกติทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอยู่เป็นปกติทุกวัน ดังนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล ซึ่งเมื่อตรวจพบหรือได้รับรายงานจากทางด้านบนว่าจะมีน้ำป่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านล่างก็จะประกาศแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบและขึ้นจากน้ำได้ก่อนเวลาที่น้ำป่าจะไหลลงมา
ขณะที่สถานการณ์ตอนนี้ระดับน้ำอยู่ในระดับปกติ และได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวได้แล้ว