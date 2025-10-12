กัน จอมพลัง เมินกรรมการสิทธิฯ ของกัมพูชา ทำหนังสือฟ้อง OHCHR ยันเดินหน้าเปิดซาวด์ผี และจะหนักขึ้น

กัน จอมพลัง เมินกรรมการสิทธิฯ ของกัมพูชา ทำหนังสือฟ้อง OHCHR ยันเดินหน้าเปิดซาวด์ผี และจะหนักขึ้นจนเขมรยอมอพยพพ้นสระแก้ว
จากกรณี กัน จอมพลัง ได้เปิดปฏิบัติการขับไล่เขมรออกจากพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และ บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ด้วยการใช้รถแห่เปิดเสียงผีกรีดร้อง เสียงหมาหอน เสียงเครื่องบิน เอฟ 16 และเสียงเฮลิคอปเตอร์ ไปยังหมู่บ้านของเขมร ฝั่งตรงข้ามบ้านหนองจานในเวลาค่ำคืนซึ่งเป็นยุทธวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ตั้งแต่คืนวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้เกิดปฏิกิริยาโต้กลับจากฝ่ายเขมรทันที
แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคง เปิดเผยว่า ในเวลา 00:07 น. วันที่ 12 ตุลาคม ทหารเขมรในหมู่บ้านได้เกณฑ์ชาวบ้าน เด็ก ๆ และคนแก่ไปนอนค้างคืนที่เต็นท์ชั่วคราวเพื่อแสดงให้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวที่ลงพื้นที่หมู่บ้านเปรยจันได้เห็นว่าพวกเขาได้รับความเดือดร้อนจากเสียงที่ได้ยินจนหวาดกลัว และนอนไม่หลับกระทั่งต้องมานอนรวมกันในเต็นท์
นอกจากนั้นกรรมการสิทธิมนุษยชนของเขมร ยังมีหนังสือด่วนไปยังข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ OHCHR เพื่อร้องขอเร่งด่วนเกี่ยวกับการใช้เสียงที่รบกวนเป็นรูปแบบหนึ่งของการข่มขู่และคุกคามทางจิตวิทยาตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทยโดยกองกำลังทหารไทยเป็นการละเมิดเจตนารมณ์อย่างร้ายแรงของข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 บันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนพิเศษ หรือ GBC 13 ประการระหว่างกัมพูชาและไทยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 และตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลายฉบับ
จึงขอให้ OHCHR ทำการสอบสวนและมีคำสั่งให้ยุติการกระทำทันที รวมทั้งให้รับผิดชอบต่อความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวด้วย
ล่าสุดนางอังคณา นีละไพจิตร สมาชิกวุฒิสภา และนักสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาเคลื่อนไหว คัดค้าน การกระทำของนายกัน จอมพลัง และชาวบ้านหนองจานว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายระหว่างประเทศ
ด้านกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านหนองจานต่างแสดงความไม่พอใจ ที่นางอังคณาออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการกระทำของนายกัน จอมพลัง และชาวบ้าน โดยชาวบ้านเห็นตรงกันว่าควรจะขับไล่นางอังคณาออกไปอยู่ประเทศเขมรเสียเลย เพราะนางอังคณานั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ ไม่เคยรับรู้ความเดือดร้อนของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไร ชาวบ้านถูกเขมรกระทำมาตลอด 40 ปี มันยิ่งกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่นางอังคณาอ้างถึง อย่าทำตัวเป็นคนโลกสวยดีกว่า
ด้าน กัน จอมพลัง กล่าวว่าตนไม่สน ไม่แคร์ พวกเขมรและพวกคนไทยที่โลกสวย เพราะเราอยู่คนละโลก โลกของชาวบ้านเป็นโลกจริง โลกของความเดือดร้อน ไม่มีการดัดจริต จีบปากพูด ปฏิบัติการขับไล่เขมรที่ทำ ไม่ได้ไปรุกรานแผ่นดินใคร ไม่ได้ใช้อาวุธ ไม่ฆ่าใคร ตนและชาวบ้านยืนยันที่จะทำต่อไป ไม่สนใจองค์กรใดๆ และปฏิบัติการจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ จนเขมรทนไม่ไหว และอพยพออกไปจากแผ่นดินไทย