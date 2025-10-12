4.5 หมื่นคนพิการ หวั่นถูกยึดสนง.-ที่ดิน งัดหลักฐานโต้ หลังทายาทอดีตนายกสมาคมฯ ทวงมรดก

คนพิการทางกาย 4.5 หมื่นคน หวั่นถูกยึดสำนักงาน-ที่ดิน มูลค่าหลายล้าน โชว์หลักฐานโต้ทายาทอดีตนายกสมาคมฯ หวังทวงเป็นมรดก
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ศูนย์บริการคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว สมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา นายอนันต์ ประดิษฐแสง นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายธนภัทร ซองรัมย์ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย นายพิสิทธิ์ เนื่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหนองโสมง หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง และนายสุเทพ ทิศกระโทก นายทะเบียนสมาคมคนพิการ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสิทธิครอบครองที่ดินและอาคารสำนักงานบนที่ดิน สปก. เลขที่ดินแปลง 165 และ 166 ขนาด 3 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ตั้งอยู่ บ้านหนองโสมง หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง และที่ดินโครงการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ สมาคมคนพิการ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดล รวม 12 ไร่ ตั้งอยู่ อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า 1 คัน รวมมูลค่าหลายล้านบาท หลังจากทราบความเคลื่อนไหวของทายาทของนางสาวมณีรัตน์ ตัณฑวรรธนะ อดีตนายกสมาคมคนพิการ ฯ ได้ล้มป่วยเสียชีวิต โดยพยายามทวงทรัพย์สินไปเป็นทรัพย์มรดกและยื่นฟ้องศาลจังหวัดนครราชสีมา คดีแพ่ง หมายเลขดำที่ พ1719/2565 หมายเลขแดงที่ พ2301/2565
นายธนภัทร ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เปิดเผยว่า ปัญหาเรื้อรังกว่า 10 ปี การถือสิทธิที่ไม่ชัดเจนถูกเพิกเฉยมาตลอด จนกระทั่งอดีตนายกสมาคมเสียชีวิต เมื่อปี 2565 เกิดปัญหาทายาทฟ้องร้องเพื่อเป็นผู้จัดการมรดก ส่งผลให้เครือข่ายคนพิการไม่สบายใจ เกรงทรัพย์สินของสมาคมจะถูกยึดไปเป็นมรดกของทายาท จึงต่อสู้กันในชั้นศาลเรื่อยมาจนล่าสุดคำพิพากษาระบุทรัพย์สินที่ถูกกล่าวอ้างเป็นของสมาคมคนพิการทั้งหมด ส่วนหลักฐานที่ทายาทใช้อ้างเป็นชื่อของอดีตนายกสมาคม เป็นเพียงชื่อบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนสมาคมคนพิการในการดำเนินการซื้อขาย ไม่มีสิทธิครอบครองเพราะทำสัญญาซื้อขายในนามของสมาคม ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เป็นสักขีพยานในการดำเนินการซื้อขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทายาทยกที่ดินให้กับสมาคมตามเจตนารมณ์ของเจ้ามรดกต่อไป
ด้านนายอนันต์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า หลังจากคณะกรรมบริหารสมาคมชุดใหม่ได้รับเลือกตั้ง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้องสมบูรณ์ กระทั่งในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการชี้แจงสิทธิการครอบครองต่อที่ประชุมจังหวัดฯแล้ว เพื่อความสบายใจของพี่น้องคนพิการในเครือข่ายกว่า 4.5 หมื่นคน ได้มีพื้นที่ดำเนินการประสานงานส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของสมาชิกคนพิการต่อไปอย่างยั่งยืน ขอยืนยันว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นเงินของสมาคมคนพิการฯเป็นผู้ซื้อและครอบครองโดยชอบธรรม