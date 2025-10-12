วงเหล้าช็อก หนุ่ม 28 หยิบปืนมาเล่น ยิงตัวเองเจ็บสาหัส เพื่อนอีก 2 คนอึ้ง รีบแจ้งจนท.ช่วย

วงเหล้ากลายเป็นเหตุสลด หนุ่มวัย 28 หยิบปืนมาเล่นกลางวงก่อนลั่นใส่ศีรษะตัวเองต่อหน้าเพื่อน บาดเจ็บสาหัส ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุจริง
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.บางปู จ.สมุทรปราการ รับแจ้งเหตุชายถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในหมู่บ้าแห่งหนึ่ง ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ พร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ภายในห้องโถงชั้นล่างพบชายได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทราบชื่อคือ นายณภัทร อายุ 28 ปี ถูกอาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะ เลือดไหลจำนวนมาก เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเร่งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ห้ามเลือดก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ
บนโต๊ะกลางวงเหล้าพบอาวุธปืนลูกโม่ขนาด .38 1 กระบอก และกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก 1 นัดวางอยู่ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นายชัยวัฒน์ อายุ 49 ปี หนึ่งในเพื่อนร่วมวง เล่าว่า นั่งดื่มสุรากัน 3 คน คือตน นายณภัทร (ผู้บาดเจ็บ) และ น.ส.ภาวิณี โดยมักนัดดื่มหลังเลิกงานเป็นประจำ ระหว่างพูดคุยกัน นายณภัทรได้หยิบปืนออกมาเล่นตามปกติ แต่ครั้งนี้กลับยกขึ้นจ่อศีรษะตัวเองแล้วลั่นไกทันที เสียงปืนดังสนั่นก่อนเจ้าตัวทรุดล้มลงกับพื้น เพื่อนๆ ต่างตกใจ รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือ
น.ส.ภาวิณี อายุ 39 ปี ให้การว่า ระหว่างนั่งดื่มอยู่จู่ๆ นายณภัทรก็หยิบปืนออกมาเล่นโดยไม่พูดอะไร ก่อนจะลั่นเข้าศีรษะตัวเองจนล้มลงต่อหน้า ซึ่งปกติไม่เคยเห็นนายณภัทรเล่นปืนลักษณะนี้มาก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจเก็บอาวุธปืนของกลางไว้ตรวจสอบ พร้อมเชิญพยานผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในอาการมึนเมาไปสอบปากคำและตรวจคราบเขม่าดินปืนเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเกิดจากความประมาท หรือมีเงื่อนงำอื่นแอบแฝงอยู่