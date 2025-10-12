หนุ่ม 29 ค้างค่างวดเพียบ ติดทะเบียนแดงปลอม หวังหลบไฟแนนซ์ แจ๊กพ็อตโดนตร.ทางหลวงจับ

หนุ่ม 29 เอาป้ายทะเบียนแดงปลอม ติดรถกระบะ หวังหลบไฟแนนซ์ตามยึดรถ เจอตำรวจทางหลวงจับ แจ้งข้อหาหนัก
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล.(อยุธยา) กล่าวว่า ได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจรถยนต์สายตรวจ ตำรวจทางหลวงอยุธยา ออกตรวจป้องกันเหตุอาชญากรรม ตรวจสภาพการจราจรอยู่บนถนนสายเอเชีย ขาเข้ากรุงเทพมหานคร หลักกิโลเมตรที่ 47-48 ช่วงผ่าน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พบรถยนต์กระบะ อีซูซุ สีขาว ติดแผ่นป้ายทะเบียนแดงด้านหน้ารถ ด้านหลังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ลักษณะต้องสงสัย จึงได้ขับติดตามไป เรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจสอบ โดยมีนายยุทธศักดิ์ อายุ 29 ปี ชาว จ.ปทุมธานี เป็นผู้ขับขี่
จากการตรวจสอบพบว่า ป้ายทะเบียนแดงไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบก ไม่มีลายน้ำ ไม่มีตัวอักษร ขส ไม่มีสมุดคู่มือประจำรถ (ป้ายแดง) เมื่อตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวมีบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และนายยุทธศักดิ์เป็นผู้ขับขี่
นายยุทธศักดิ์ให้การว่า ยอมรับว่าที่ต้องเอาผ่านป้ายทะเบียนแดงมาติดเพราะกลัวบริษัทไฟแนซ์ตามรถเจอ เพราตนขาดส่งรถกระหลายงวดแล้ว เพิ่งจะเอาแผ่นป้ายทะเบียนแดงมาติดเมื่อเช้าตอนออกมาจากบ้านญาติที่ จ.กำแพงเพชร จนมาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายยุทธศักดิ์ส่ง สภ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอม พร้อมเตือนพี่น้องประชาชนถึงการนำแผ่นป้ายเทียนปลอมมาใช้ ทั้งป้ายแดง หรือป้ายขาว มีความผิดทางกฎหมาย ซึ่งข้อหาหนัก จะได้ไม่คุ้มเสีย