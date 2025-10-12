สายบุญอนุโมทนา ยอดทะลุกว่า 6 ล้าน กฐินสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์

มนพร ประธานนำสายบุญสายศรัทธา ร่วมสมทบทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ เขมิโย วัดศรีเทพประดิษฐาราม จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ปีนี้ 2568 ได้ยอดปัจจัยทำบุญ กว่า 6 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่วัดศรีเทพประดิษฐาราม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม นางมนพร เจริญศรี ส.ส.เดือน อดีตรมช.คมนาคม ส.ส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นประธานนำสายบุญสายศรัทธา บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด การท่าเรือแห่งประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนทำบุญทอดถวายกฐินสามัคคี สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ เขมิโย อายุ 92 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม เกจิอาจารย์ชื่อดังนครพนม โดยละสังขารเมื่อปี 2516 ถือเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นักพัฒนาที่มีคุโณปการต่อการพัฒนานครพนมมาแต่อดีต
ทั้งนี้ นางมนพร ในฐานะตัวแทนสายบุญจึงมีแนวคิดระดมสายบุญสายศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมาตั้งแต่ปี 2566 ทอดถวายต่อเนื่องถึงปี 2568 รวมเป็นเวลาถึง 3 ปีเพื่อสมทบทุน สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ เขมิโย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมถึงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ส่งเสริมประชาชน นักท่องเที่ยว มาสักการะขอพร ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาของวัดสำคัญ รวมถึงประวัติ หลวงปู่จันทร์ อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนเส้นทางท่องเที่ยวสายมู วัดสำคัญของนครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สำหรับปีนี้ได้ยอดทำบุญรวม ว่า 6,037,660.50 บาท พร้อมถวาย นำสมทบทุนสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่จันทร์ ให้แล้วเสร็จ
สำหรับวัดศรีเทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ก่อตั้งเมื่อประมาณปี 2402 นับเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญ อายุเก่าแก่กว่า 160 ปี เคยถูกปล่อยร้างมาระยะหนึ่ง จนกระทั่งเมื่อปี 2445 พระเทพสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม ได้บูรณะพัฒนา พร้อมมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีเทพประดิษฐาราม มาถึงปัจจุบัน จนกระทั่งเมื่อปี 2445 พระเทพสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม ได้บูรณะพัฒนา พร้อมมีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีเทพประดิษฐาราม มาถึงปัจจุบัน
ทั้งนี้ พระเทพสิทธาจารย์ หรือ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย อายุ 92 ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม ถือเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รวมถึงสร้างคุณประโยชน์คุโณปการหลายด้านให้กับ จ.นครพนม ภายหลังละสังขารเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2516 ศิษยานุศิษย์ ได้เริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่จันทร์ เขมิโย ขึ้นประมาณ ปี 2548 เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมา ให้สายบุญสายศรัทธาได้ศึกษา เยี่ยมชม จึงเป็นที่มาของการทอดกฐินสามัคคี เพื่อจะมีการพัฒนาสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์ หลวงปู่จันทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมมะของ จ.นครพนม