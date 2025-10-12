สุดอึ้ง วงจรปิดจับภาพชัด เด็กชายวัย 11 ลักจยย.กลางดึก ตร.เร่งล่าตัว
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอ่างทองว่ามีเยาวชนอายุประมาณ 11 ปี ก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ โดยกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านเพื่อนบ้านสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน จากการสอบถาม นายวุฒิชัย อายุ 59 ปี อาศัยอยู่ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผู้เสียหาย เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์ของตนที่ถูกขโมย เป็นรถจยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นโนวาอาร์ สีน้ำเงินอมดำ ซึ่งตนจอดไว้หน้าบ้านเป็นประจำมานานเกือบ 10 ปี ไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อน
โดยเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ (11 ตุลาคม 68) เวลาประมาณ 18.00 น. หลังกลับจากที่ทำงาน ตนได้จอดรถไว้ตามปกติจนกระทั่งเช้าวันนี้ เวลาประมาณ 07.00 น. พบว่ารถหายไป จึงขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้าน จากภาพวงจรปิด พบว่าเมื่อเวลาประมาณ 01.33 น.มีเด็กชายอายุราว 10 – 11 ปี สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงขาสั้น ขาข้างขวามีผ้าพันแผลบริเวณข้อเท้า เดินผ่านหน้าบ้านทำทีเหมือนเดินเล่น ก่อนจะขึ้นคร่อมรถและค่อย ๆ เข็นออกไปจากจุดเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ นายวุฒิชัย ได้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามผู้ก่อเหตุ เพื่อมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อมาในช่วงเที่ยงวันนี้ มีผู้พบเห็นเด็กชายที่มีลักษณะตรงตามภาพจากกล้องวงจรปิด นั่งคร่อมรถจักรยานยนต์สีแดง อยู่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ จึงคาดว่าอาจเป็นคนเดียวกันกับผู้ก่อเหตุ และเกรงว่าอาจก่อเหตุซ้ำอีก ชาวบ้านในพื้นที่จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวเด็กชายรายนี้มาสอบสวน และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป