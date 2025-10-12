บรรยากาศเศร้า รดน้ำศพ ส.ต.ท. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ถูกสาวขับกระบะพุ่งชนจยย.สายตรวจ

สาวหนองคายวัย 30 ขับกระบะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองหนองคาย ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ เสียชีวิต
เมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม พ.ต.ต.หญิงธภัทร ศรีนาดี สว.(สอบสวน) สภ.เมืองหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวรคดีอาญา-จราจร ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.เมืองหนองคาย มีเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย บริเวณหน้าร้านริเวอร์ชิล หนองคาย ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจพร้อมหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลหนองคาย
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีเทา ทะเบียนราชบุรี จอดอยู่ริมทาง สภาพด้านหน้าได้รับความเสียหายจากการเฉี่ยวชน ที่ริมทางเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า CBR ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์สายตรวจล้มอยู่ สภาพพังยับ
ที่เกิดเหตุพบร่างตำรวจในเครื่องแบบนอนหายใจรวยริน ทราบชื่อต่อมาคือ ส.ต.ท.จักรพงษ์ พุทธเสน ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองหนองคาย อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาลหนองคาย และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนขับรถยนต์เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลหนองคายไปก่อนหน้าแล้ว ทราบชื่อ น.ส.จอมขวัญ อายุ 30 ปี ชาว อ.เมือง จ.หนองคาย
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ส.ต.ท.จักรพงษ์ ขี่รถจักรยานยนต์สายตรวจออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้ถูกรถยนต์ของ น.ส.จอมขวัญพุ่งชนจนรถจักรยานยนต์กระเด็นตกลงไปริมทาง โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองคายเจาะเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ น.ส.จอมขวัญ แล้ว
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุอย่างละเอียดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ต่อมาเวลา 14.00 น. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ที่วัดมีชัยทุ่ง อ.เมือง จ.หนองคาย พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ จตร.(หน.จต.) พร้อมด้วย พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย ดร.อริยา ช่วงงาม ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย พ.ต.อ.ประภาพ ธิติศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.หนองคาย ร่วมเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ ส.ต.ท.จักรพงษ์ ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัตหน้าที่ (อุบัติเหตุจราจร)
โดยมี พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย ข้าราชการตำรวจในสังกัด จว.หนองคาย เข้าร่วมพิธี