หนุ่มนิรนามถูกรถชนดับสยอง ชิ้นส่วนร่างขาดกลางถนน ตร.เร่งตามหาคนก่อเหตุ
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 14 ตุลาคม พ.ต.ท.ประดิษฐ์ ขุนทอง พนักงานสอบสวน สภ.ป่าบอน พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง เขตแม่ขรี เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบนถนนสายเอเชีย ฝั่งขาล่องใต้ บริเวณหมู่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ที่เกิดเหตุพบศพชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 30 ปี สภาพศพน่าสยดสยอง ร่างกายบิดเบี้ยวฉีกขาดกองอยู่กลางถนน คาดว่าถูกรถไม่ทราบชนิดพุ่งชนจนเสียชีวิตคาที่ ใกล้กันพบชิ้นส่วนของรถยนต์ตกอยู่ 1 ชิ้น ซึ่งคาดว่าเป็นของรถที่ก่อเหตุ
บริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่มืดและไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์ โดยมีชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาพบเห็นร่างผู้เสียชีวิตอยู่กลางถนน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลป่าบอน เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด และเร่งตรวจสอบหาหลักฐานเพื่อระบุตัวผู้เสียชีวิต รวมถึงติดตามรถคันที่ก่อเหตุ มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป