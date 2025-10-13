ฟ้าผ่านักท่องเที่ยว ‘ดอยปุยหลวง’ สาหัส แบกร่างลงเขา เร่งส่ง รพ.
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.แม่ฮ่องสอน ช่วงเวลา 18.00 น. วันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกฟ้าคะนอง และมีฟ้าผ่าลงมาใส่กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่เดินทางขี้นไปท่องเที่ยวบนยอดเขาดอยปุยหลวง บ้านห้วยฮี้ ต.ห้วยปูลิง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทำให้มีนักท่องเที่ยวหญิง ได้รับบาดเจ็บจากฟ้าผ่า จำนวน 1 ราย เบื้องต้นทราบว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาจาก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช อายุ 30 ปี
ต่อมาเวลา 19.45 น. นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ และลูกหาบช่วยกันปฐมพยาบาลทำ CPR และช่วยกันแบกผู้บาดเจ็บลงมาอย่างทุลักทุเล เพราะทางเดินลื่นมากจากฝนตกหนัก นำผู้บาดเจ็บลงมาถึงบ้านห้วยฮี้ และส่งต่อไปรักษาตัวที่ รพ.ศรีสังวาลย์ โดยได้เดินทางถึงโรงพยาบาลเมื่อเวลาประมาณ 20.45 น.
หลังเกิดเหตุ น.ส.วริชญา ชะอุ่ม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน, น.ส.มัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, นายอนุวัตน์ รัตนพงศ์ ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, นายสุวิทย์ สิงขา ผญบ.หัวน้ำแม่สะกึด สมาชิก ร้อย อส.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มาติดตามสถานการณ์ ด้านหน้าห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาล
ขอบคุณ ข่าวสด