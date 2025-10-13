ชัยนาทน้ำเริ่มลด เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบาย ปชช.ทยอยล้างบ้าน
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชัยนาท สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ตรวจสอบน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือเริ่มมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 2,639 ลบ.ม./วิ โดยระดับน้ำเหนือคงตัวใน 24 ชม.วัดได้ 16.07 ม.รทก.
ทางเขื่อนเจ้าพระยาได้คงการระบายน้ำไว้ที่อัตรา 2,300 ลบ.ม./วิเป็นวันที่5 เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน ซึ่งระดับน้ำท้ายเขื่อนยังทรงตัวต่อเนื่องเป็นวันที่5 วัดได้ 15.47 ม.รทก. มีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะคงตัวหรือลดลง 5 – 7 ซ.ม.ใน 24 ชม.ข้างหน้า
ทีมข่าวลงสำรวจพื้นที่ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ที่ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมมานาน 1 สัปดาห์ ล่าสุดพบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงต่ำกว่าตลิ่งเหลือเพียงพื้นที่ชั้นในที่เป็นแอ่งกระทะ น้ำไม่สามารถไหลย้อนกลับออกไปได้ ยังท่วมขังความสูงประมาณ 15-50 ซ.ม. ชาวบ้านบางส่วนเริ่มทยอยนำทรัพย์สินกลับเข้าพื้นทีได้แล้ว บางส่วนเริ่มลงมือล้างบ้านด้วยน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ โดยชาวบ้านบอกว่า ต้องรีบล้างช่วงที่น้ำเริ่มลงใหม่ๆ เพราะดินโคลนจะยังไม่แข็ง ทำให้ล้างออกง่ายกว่าปล่อยให้แห้ง และที่สำคัญถ้าปล่อยให้น้ำลดจนแห้ง ต้องใช้น้ำประปาล้าง ซึ่งจะให้มีค่าใช่จ่ายเพิ่มอีกมาก
ภาพรวมจุดอพยพหนีน้ำท่วมบนทางหลวงชนบทหมายเลข ช.น.3018 ถนนคันคลองมหาราช ตามความยาว 3 ตำบล คือ ต.ตะหลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก ยังมีชาวบ้านหนีน้ำขึ้นมาอาศัยพักบนถนนคันคลองมหาราชลดลงจากบางพื้นที่สามารถกลับเข้าบ้านได้ ยังคงเหลือที่ต้องอยู่บนถนนประมาณ 500 ครอบครัว ล่าสุดหน่วยงานทั้งเทศบาล อบจ.ชัยนาท ปภ.และกรมชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำมาเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว
ทั้งนี้ ภาพรวมของ จ.ชัยนาท ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่า ล่าสุดอัพเดตเมื่อวันที่10 ต.ค. 68 มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอคือ อ.สรรพยา จำนวน 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1,759 ครัวเรือน ผู้ประสบภัย 4,750 คน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทูตจีนในกัมพูชา ยัน เป็นมิตรกับทั้งไทยและเขมร หนุนเจรจาเพื่อสันติภาพ ซัดสื่อตะวันตกสร้างแตกแยก
- อยู่ดี ตายดี ต้อง ‘เกาให้ถูกที่คัน’ กางโจทย์สังคมสูงวัย เปิดดัชนีวัด ‘สุขภาวะคนเมือง’
- ผบ.ตร. ลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ขวัญกำลังใจกำลังพล
- พณ.คุยเซียร์ราลีโอนและซูดาน ดันส่งออกเกษตร-อาหารไทย เจาะแอฟริกา