ชาวพิจิตร เดือดร้อนหนักน้ำป่าเข้าท่วมสูงกว่า 1 เมตร นานนับเดือนเริ่มส่งกลิ่นเน่า
วันที่ 13 ตุลาคม สถานการณ์น้ำท่วมซึ่ง เป็นน้ำในแม่น้ำน่าน ในพื้นที่อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ซึ่งหลายรายต้องโพสต์ประกาศขอความช่วยเหลือทางโซเชียล จากระดับน้ำท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร นานนับเดือน โดยเฉพาะที่บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพะยอม อำเภอตะพานหิน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมสูงเช่นนี้มาก่อน ทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่ได้ตั้งตัวหรือเตรียมการป้องกันไว้ร่วงหน้าทำให้ไม่มีเรือ และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่มีเงินที่จะซื้อเรือในการพายสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน อีกทั้งเรือก็มีราคาแพง และช่วงนี้หาซื้อยาก ทำให้ชาวบ้านหนองพงษ์ จำนวนมากการสัญจรไปมายากลำบาก เดือดร้อนอย่างหนัก
จากที่ต้องเดินลุยน้ำทางเข้าออกหมู่บ้านเพื่อไปทำมาหากิน โดยล่าสุด หน่วยกู้ภัยปอเต็กตึ๊ง และองค์กรทำความดี ของบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ต้องปรุงอาหารสำเร็จและถุงยังชีพเดินทางลุยน้ำสูงกว่ากว่า 1 เมตร แบกถุงยังชีพไปช่วยเหลือชาวบ้านดังกล่าว สำหรับมวลน้ำที่ท่วมขังนั้นก่อนหน้านี้มีน้ำป่าจากเขาเพชรบูรณ์ไหลทะลักลงมาท่วมขัง ซึ่งมวลน้ำดังกล่าวไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำน่านได้ตามธรรมชาติเนื่องจากแม่น้ำน่านนั้นหนุนสูงกว่าตลิ่ง อีกทั้งมีการถมดินกีดขวางเส้นทางน้ำ
นายดนัย บัวประทุม ชาวบ้านหนองพงษ์ หมู่ 10 ตำบลหนองพะยอม เปิดเผยว่า ในขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนัก โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ลึกๆเข้าไปในซอย น้ำท่วมสูงมาก มานานนับเดือน และน้ำก็เริ่มเน่า และยังมีเอกชนถมที่ติดกีดขวางทางน้ำ ชาวบ้านไปขอให้ทางอำเภอตะพานหิน ไปเปิดทางน้ำ กลับบอก ว่าเป็นที่ดินเอกชน ทั้งที่เป็นลำคลองติดถนน ทำให้น้ำไม่ลดลงและเอ่อท่วมไปถึง โรงพยาบาลสมเด็จยุพราช และเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า ได้มีชาวบ้าน บ้านหนองพงษ์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน กว่า 200 คนได้ร่วมตัวใช้มือและเศษไม้เท่าที่จะหาได้ มาคุ้ยร่องน้ำ ให้น้ำระบาย บริเวณมุมถนนร่มเกล้า เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร หลังจากที่ไม่สามารถทนกับสถานการณ์น้ำท่วมนานนับเดือนและไม่มีทีท่าจะลดลง และน้ำในหมู่บ้านยังเน่าเสีย โดยชาวบ้านได้รวมตัวกันร้องเรียนไปยังเทศบาลเมืองตะพานหินและอีกหลายหน่วยงานต่างตลอดเกือบ 1 เดือนไม่มีการแก้ปัญหาอะไรให้ นอกจากนี้วันที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาตรวจน้ำท่วมที่จังหวัดพิจิตร เมื่อ 2 วันก่อน แต่เรื่องกลับเงียบหาย ทำให้วันนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้ทางฝ่ายราชการแก้ปัญหา
โดยมีชาวบ้านจากชุมชนหนองโบก เขตเทศบาลเมืองตะพานหินมาเผชิญหน้าพูดคุยและคัดค้านการระบายน้ำ เนื่องจากหากระบายเข้าไป นำจะท่วมชุมชน และไม่มีทางน้ำออก แต่การเจรจาต่อหน้าปลัดอำเภอกลับไม่สามารถตกลงกันได้ ชาวบ้านจึงใช้มือคุยเป็นรางน้ำเพื่อหวังให้น้ำค่อยๆเซาะและเป็นร่องทางน้ำกว้าง แต่ ดินที่ทับถมเป็นหินคลุก ยากต่อการเปิดการระบายน้ำด้วยมือ ทำให้เปิดร่องน้ำได้เพียงเล็กน้อย นอกจากนั้นตัวแทนชาวบ้านยังได้ยื่นหนังสือให้ ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามทจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดพิจิตร ให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้เอกชนรายหนึ่งที่ถมดินปิดลำรางสาธารณ จนน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างเป็นธรรมชาติ
นางน้ำค้าง บราวซ์ ชาวบ้านหมู่ที่ 10 บ้านหนองพงษ์ เปิดเผยว่า ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากจากน้ำท่วมสูงชาวบ้านไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้เพราะท่วมสูงกว่า 2 เมตร ต้องพายเรือออกมาใช้เวลา 1 ชั่ววโมง พายเรือกลับอีก 1 ชั่วโมง ไปไหนไม่ได้ คนแก่ก็มีจำนวนมาก และน้ำก็เริ่มเน่าเสีย เคยร้องเรียนผ่านหลายหน่วยงานก็ไม่ได้รับการแก้ไข
นางสาวนวลฉวี ทองเอีย ชาวบ้านหนองพงษ์ ระบุว่าสาเหตุที่น้ำท่วมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุราชก็เกิดจากปัญหาตรงนี้ และไม่มีใครแก้ไขได้ จึงได้ยื่นหนังสือให้ ปปช ทำการตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินทับลำคลองธรรมชาติ จนน้ำไม่สามารถระบายไปไหนได้
สำหรับปัญหาการถมดินทับคลองธรรมชาติจนน้ำไม่สามารถระบายลงแม่น้ำได้ และท่วมพื้นที่หลายไร่ในชุมชนบางส่วนของเทศบาลเมืองตะพานหิน และหมู่ที่ 10 ตำบลหนองพะยอม รวมถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และระดับน้ำก็ไม่ลดลง ชาวบ้านบอกว่ามีนายทุนจำนวนมากที่ถมดินทับคลองระบายน้ำ จนทำให้น้ำท่วมขังยาว