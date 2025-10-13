ต่างชาติโดนใบสั่ง ขี่จยย.ย้อนศร-ไม่สวมหมวก โวยไม่ยอมจ่าย ถ่มน้ำลายใส่ตำรวจ
เมื่อเวลา 02.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี ร.ต.ท.ศิวกร สมสุระ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานการจราจร สภ.เมืองพัทยา ออกปฎิบัติหน้าที่ตั้งจุดในเขตพื้นที่ได้รับผิดชอบโดยการกวดขันวินัยการจราจรตามเส้นทาง
ก่อนมาถึงพัทยาสาย 2 พบชาวต่างชาติ 1 ราย ขี่รถจยย. ยี่ห้อYamaha รุ่นจีที สีดำ ขณะพยายามจะย้อนศรจากถนนสาย 2 ชอย 9 มุงหน้าถนนเลียบชายหาด จึงได้เข้าไปว่ากล่าวตักเตือน แต่ชาวต่างชาติคนดังกล่าว กลับ แสดงพฤติกรรมโมโหรุนแรง พร้อมทั้งถ่มน้ำลายใส่เจ้าหน้าที่ และโวยวายก่อนคุมตัวมาสงบสติอารมณ์
จากการสอบร.ต.ท.ศิวกร สมสุระ บอกด้วยว่า ขณะที่กำลังจับท่านอื่นอยู่ก็มีต่างชาติรายนี้ขี่จยย.ย้อนศรมา โดยหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ ตนจึงจะออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับที่สภ.เมืองพัทยา ก่อนที่ชาวต่างชาติคนดังกล่าวจะโวยวาย บอกไม่ยอมเสียค่าปรับ หลังจากนั้นโวยวายก่อนที่จะให้หยุดรถตรงนี้ ก่อนจะล็อกโซ่รถชาวต่างชาติคนดังกล่าวยังเดินเข้ามาผลักเจ้าหน้าที่
เบื้องต้นทราบชื่อคือ Miss.dayane de paula gomes อายุ 31 ปี สัญชาติบราซิล พร้อมดำเนินคดีตั้งข้อหา 1.ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฎิบัติหน้าที่ 2. ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ก่อนเชิญตัวไปพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป