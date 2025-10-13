ชาวบ้านจี้ตรวจสอบ พนง.เก็บมิเตอร์ไฟฟ้า นำบิลทิ้งขยะ ทำหลายบ้านถูกตัดมิเตอร์
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ชาวบ้านในตัวอำเภอประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ร้องผ่านสื่อว่าอยากให้ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาทำการตรวจสอบ ถึงพฤติกรรมของพนักงานของการไฟฟ้า ที่แปลกจากการทำงานของพนักงานทั่วไป
จากการตรวจสอบชาวบ้านได้นำเอาคลิปวิดีโอ ที่แอบถ่ายพนักงานคนหนึ่ง ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หม้อมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านแต่ละหลังคา แล้วเอาเครื่องไปยิงใส่หม้อมิเตอร์ ได้บิลออกมาแทนที่จะเอาไปเสียบไว้ที่หน้าบ้าน แต่กลับเอาบิลไปทิ้งถังขยะ ทำให้ชาวบ้านต่างหวาดผวาว่าเกิดอะไรขึ้น จะเป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่ ชาวบ้านไปดูบิลในถังขยะพบว่าเป็นใบแจ้งเตือนให้ไปชำระค่าไฟฟ้า
นางสาวกระจิก อายุ 75 ปี เล่าว่า ปกติจะเห็นพนักงานไฟฟ้าที่มาจดมิเตอร์ไฟฟ้าแล้วเอาบิลค่าไฟไปเสียบไว้ที่หน้าบ้านแต่ละหลังคาเรือน และหากยังไม่ไปจ่ายก็จะมีพนักงานมาออกใบเตือนอีกครั้ง
ที่ผ่านมาไม่เคยสนใจ แต่ในระยะหลังมีชาวบ้านถูกพนักงานไฟฟ้ามาถอดหม้อมิเตอร์ เพราะไม่ไปชำระค่าไฟฟ้าตามที่กำหนดกันบ่อยขึ้น จนกระทั่งหลานสาวเห็นความผิดปกติของพนักงานฯจึงแอบถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน เหตุการณ์ดังกล่าวชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจว่าพนักงานคนนี้เอาบิลไปทิ้งถังขยะเพราะอะไรทั้งๆ ที่จะต้องเอาไปเสียบไว้หน้าบ้านของชาวบ้าน คนชราในหมู่บ้านหลายคนก็เกรงว่าจะเป็นมิจฉาชีพในลักษณะไหนมาอีกจึงร้องไปยังสื่อให้มาช่วยตรวจสอบ
สำหรับพนักงานที่มาจดเลขหม้อมิเตอร์ไฟฟ้า,เตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า และถอดหม้อมิเตอร์หากไม่ชำระ จะเป็นบริษัทรับเหมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นไปได้สูงที่กลุ่มพนักงานบริษัทที่รับเหมาเก็บค่าไฟฟ้า อาจจะมีวางแผนกันเองในขั้นตอนใบแจ้งเตือนให้ไปชำระค่าไฟฟ้า
เมื่อบิลแจ้งเตือนออกมาจะถ่ายภาพส่งไปสำนักงานของบริษัท แล้วเอาใบเตือนที่ได้ทิ้งขยะเพื่อไม่ให้เจ้าของบ้านรู้ จนไม่ได้ไปชำระค่าไฟฟ้า เมื่อพ้นกำหนดจะมีพนักงานอีกชุดหนึ่งมายกมิเตอร์ของชาวบ้านไป ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้รับเหมาจะได้ค่าถอดหม้อมิเตอร์อีกขั้นตอนหนึ่งด้วย