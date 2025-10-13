ผบ.ตร. ลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ให้ขวัญกำลังใจกำลังพล
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตรพร้อมด้วย พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร เดินทางไปยังบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จว.สระแก้ว ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่ตำรวจที่ร่วมปฎิบัติภารกิจกับกองทัพ ทั้งฝ่ายปฏิบัติการและส่วนสนับสนุน พร้อมรับฟังสถานการณ์ กำชับการปฎิบัติและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผบช.ตชด., พล.ต.ต.วันชนะ ธรรมเสมา รอง ผบช.ตชด., พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน รอง ผบช.ตชด. และคณะร่วมต้อนรับ