พัทยาเดือด! หนุ่มอินเดียฉี่ริมทาง เตือนแล้วไม่ฟัง โดนผลักล้มหัวฟาดพื้น
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่หน้าตลาดลานเวย์ ริมถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยฯ รีบไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบ MR.Rama Krishna อายุ 52 ปี สัญชาติอินเดีย ได้รับบาดเจ็บหัวฟาดพื้น นอนแน่นิ่งจมกองเลือด เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปั้มหัวใจเพื่อยื้อชีวิต ก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ส่วนผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนหน้าที่ตำรวจจะมาถึง
สอบถามวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวอินเดียยืนปัสสาวะที่ริมรั้วข้างทาง จึงแจ้งว่าปัสสาวะตรงนี้ไม่ได้ ให้ไปในตลาดเพราะมีห้องน้ำบริการ แต่เจ้าตัวกลับไม่ฟัง มิหนำซ้ำเพื่อนของชาวอินเดียคนดังกล่าวยังเถียงใส่คนห้ามอย่างไม่ลดละ คนที่ห้ามจึงเดินไล่ ตบ และผลักกันไปตามทาง จนชาวอินเดียถอยหลังพลาดล้มหัวฟาดพื้น
ด้านเพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บ เล่าว่า MR.Rama krishna อายุ 52 ปี สัญชาติอินเดีย เดินไปปัสสาวะริมทางจริง แต่มีคนไทย 4 คนเข้ามาต่อว่าห้ามไม่ให้ปัสสาวะ จนมีปากเสียงกัน จนถึงขั้นลงไม้ลงมือ คนไทยต่อย แล้วเหวี่ยงจน MR.Rama หงายหลังล้มหัวไปฟาดกับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุพลเมืองดี จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดังกล่าว
เบื้องต้นกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้บางส่วน จึงมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป