ทะลักเที่ยวเขาใหญ่วันหยุดกว่า 26,000 คน เก็บค่าบริการได้กว่า 1.4 ล้านบาท

ทะลักเที่ยวเขาใหญ่วันหยุด 26,823 คน เก็บค่าบริการเข้าพื้นที่ได้ 1,425,595 บาท
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในช่วงวันหยุดพบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนอุทยานฯเขาใหญ่ เพื่อสัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศเย็น และกางเต็นท์พักแรมค้างคืน บริเวณลานกางเต็นท์ลำตะคอง ในช่วงวันหยุด 12 ตุลาคม 68 ที่ผ่านมา
นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เริ่มดีมีหมอกลงตอนเช้า เนื่องจากเริ่มย่างสู่ฤดูกาลปลายฝน ต้นฤดูหนาว ทำให้สัตว์ป่า เก้ง กวาง ช้างป่าลงมากินโป่งเล็มหญ้าตามทุ่งหญ้าโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ได้เดินทางลงพื้นที่มามอบนโยบายอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาท่องเที่ยว จำนวนกว่า 26,823 คน โดยยกเว้นค่าบริการผู้สูงอายุและผู้พิการ และเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ โดยมียานพาหนะจำนวน 7,254 คัน ยอดจัดเก็บค่าบริการเข้าอุทยานฯ จำนวน 1,425,595 บาท
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ถือเป็นอีกแห่ง ในจำนวน 156 แห่ง ที่ประกาศเป็นทางการและเตรียมประกาศเป็นอุทยานฯแห่งชาติอีก ด้วยล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยอุทยานฯเขาใหญ่ ถือว่ามีนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 หรือครองแชมป์อันดับ 1 มาทุกปี ประกอบกับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวป่าไม้ สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งน้ำตกสวยงาม ถ้าในช่วงฤดูหนาวอากาศยิ่งอากาศเที่ยวแบบฟินๆ