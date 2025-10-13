ญาติคาใจ หนุ่มแฮงค์เหล้า เผลอกินน้ำยาล้างห้องน้ำ รีบพาส่งรพ.หมอจ่ายยาให้กลับบ้าน ก่อนดับสลด
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีชาวบ้าน บ้านโนนพลวง หมู่ 13 ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ว่ามีคนดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะคิดว่าเป็นน้ำอัดลม รู้ตัวทันทีส่งโรงพยาบาล แต่หมอกลับจ่ายยาแล้วให้กลับบ้าน เมื่อถึงบ้านกลับเสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำจนเสียชีวิตคือ นายนัฐวุฒิ หรือ สัน อายุ 44 ปี
สอบถามนางประนอม อายุ 50 ปี ญาติผู้ตาย เล่าว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลาประมาณ 11.00 น. ตอนนั้นน้อง คือ ผู้ตาย มาบอกกับตนว่า ”เมื่อคืนเมามาก” ตอนนี้หิวน้ำหลังจากนั้นได้ยกขวดน้ำเขียวอัดลมซึ่งในนั้นมีน้ำสีเขียวอยู่ด้วยประมาณครึ่งขวดของขวด 1 ลิตร
นางประนอม กล่าวต่อว่า ผู้ตายได้ยกขวดน้ำอัดลมดังกล่าวดื่มเข้าไปประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำในขวดที่มีอยู่(1ใน4ขวด) พอเอาขวดวางลงน้องถามว่า ”น้ำอะไร” จนกระทั่งเจ้าขวดน้ำอัดลมบอกว่านั่นคือ”น้ำยาล้างห้องน้ำที่แบ่งไว้”
จากนั้นจึงรีบนำตัวน้องชายไปส่งที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งทันที ตอนนั้นยังอาการปกติพูดคุยรู้เรื่อง เมื่อไปถึงโรงพยาบาลหมอถามอาการ ตนจึงเอาขวดน้ำยาล้างห้องน้ำไปเป็นตัวอย่างว่าน้องดื่มเข้าไป ไม่นานหมอแจ้งว่าให้ไปรับยาแล้วกลับบ้าน
จึงพากันกลับบ้านจนกระทั่งเวลา 16.00 น.หรือผ่านไปแล้ว 5 ชั่วโมง น้องเกิดอาการน็อกและไม่มีชีพจร จึงโทรเรียก 1669 ให้มาช่วยเหลือแต่ช่วยไม่ได้เพราะน้องได้เสียชีวิตแล้ว ยอมรับว่าเสียใจทั้งที่น้องไปถึงมือหมอแล้ว หวังจะได้นอนรักษาแต่หมดกลับให้กลับบ้าน
นางประนอม เล่าด้วยว่าหลังจากน้องเสียชีวิตหมอได้มาตรวจชันสูตรศพที่บ้าน ตนจึงถามไปว่า ”ทำไมไม่ให้น้องนอนโรงพยาบาล”ได้รับคำตอบจากหมอว่า อาการแบบนี้ถ้าไม่ล้มหมอจะให้กลับบ้าน ตนก็งงอยู่ดี
ด้านนายทัด อายุ 49 ปี เจ้าของน้ำยาล้างห้องน้ำเล่าว่าตนซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำมาเป็นแกลลอนใหญ่ จากนั้นได้แบ่งใส่ขวดน้ำอัดลมเก่าเพื่อต้องการเอาไปแจกให้ญาติบ้าง แบ่งใช้เองบ้าง
ตอนเกิดเหตุตนก็อยู่ด้วยผู้ตายดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำไปแล้วมาถามตนว่า”น้ำอะไร”ซึ่งมันไม่ทันแล้วจึงรีบส่งไปหาหมอทันที ส่วนตัวติดใจว่าทำไมหมอถึงไม่”ล้างท้อง”ทั้งที่ญาติแจ้งข้อมูลชัดเจน มีตัวอย่างไปให้หมอดูชัดเจน