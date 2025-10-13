รวบชาวเมียนมา ตั้งแก๊งรับเหมาเถื่อน รับงานนายทุนอิสราเอลสร้างหมู่บ้าน เส้นเงินชี้ 1 ปีสะพัด 8.9 ล้าน

ล้างบางเกาะพะงัน! รวบแรงงานเมียนมา ตั้งแก๊งรับเหมาเถื่อน เงินสะพัด 9 ล้าน พบ ‘นายทุนอิสราเอล’ หนุนหลังสร้างหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในการปราบปรามการกระทำความผิดของกลุ่มแรงงานต่างด้าว สั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเกาะพะงัน ตรวจคนเข้มเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พะงัน) และตำรวจ สภ.เกาะพะงัน บุกกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่บุกกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพื้นที่บ้านในวก หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงันจ.สุราษฎร์ธานี หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้รับเหมาชาวไทยพบเครือข่ายแรงงานชาวเมียนมาลักลอบทำงานผิดประเภท และตั้งแก๊งรับเหมาก่อสร้างเถื่อน โดยมีนายทุนชาวอิสราเอลเป็นผู้ว่าจ้างโครงการใหญ่
จากการกวาดล้างสามารถจับกุมแรงงานชาวเมียนมา 3 ราย ที่ตั้งแก๊งรับเหมาก่อสร้างเถื่อน ได้แก่ นายอาง ทู นางข่าย ไว มอน และนายเทะ ไว จากการสอบสวนพบว่าทั้ง 3 รายมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์เพื่อรับงานรับเหมาจากลูกค้าชาวต่างชาติ และยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างจาก Mr.Ran สัญชาติอิสราเอล ให้มาก่อสร้างหมู่บ้านจำนวน 7 หลัง ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้างบ้านหลังละกว่า 7 ล้านบาท โดย Mr.Ran เป็นผู้นำเงินมามอบให้เพื่อจ่ายค่าแรงแรงงานต่างด้าวแบบเหมาจ่ายรวม 6,000,000 บาท
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า แก๊งรับเหมาเถื่อนมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารช่วง 1 ปีที่ผ่านมา สูงถึง 8,900,000 บาท โดยผู้ต้องหาใช้กลวิธีแอบอ้างเป็นแรงงานให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่
จึงแจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รับเหมาก่อสร้าง) และรวบรวมพยานหลักฐาน กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับ Mr.Ran ในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รับเหมาก่อสร้าง) และฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานผิดประเภท
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้จับกุมแรงงานเมียนมาอีก 3 ราย คือนายเย เมียต จอ และนายเทะ ซอ ทเว ทำงานเป็นช่างไฟ ทั้งที่ในใบอนุญาตระบุอาชีพเป็นกรรมกร จึงถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ และนายเทียน โซ ขณะกำลังเดินเตร็ดเตร่มีพิรุธ เมื่อเรียกตรวจสอบไม่สามารถแสดงเอกสารใดๆ ได้ และยอมรับว่าหลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติจาก อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเสียค่านายหน้า 15,000 บาท จึงถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการร้องเรียนของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแย่งอาชีพ และการใช้คนไทยเป็น “นอมินี” อำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุนต่างชาติ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบความเชื่อมโยงกับนายทุนอิสราเอลและคนไทยอีกหลายราย โดยได้สั่งการให้ทีมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ที่อำนวยความสะดวก (นอมินี) ชาวไทย เพื่อดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นต่อไป ตามนโยบายปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพคนไทย และภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะพะงัน