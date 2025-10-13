จนท.ระดมกำลัง ค้นผับดังสุราษฎร์ เปิดเกินเวลาค้นเจอยาเสพติด ผู้ว่าฯจ่อสั่งปิด 5 ปี
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 02.48 น. วันที่ 13 ตุลาคม ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉก.ท่าเพชร) ภายใต้การอำนวยการของนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายคณุตม์ อ้วนเส้ง ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายหมวดเอกฉัตรชัย รักรณรงค์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจสอบสถานบริการ ผับชื่อดังแห่งหนึ่ง ริมถนนอำเภอ หมู่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เนื่องจากได้รับร้องเรียนเปิดเกินกำหนดเวลาอนุญาต
ทั้งนี้ เมื่อกำลังเจ้าหน้าที่ไปถึง พบว่ายังเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเกินกว่าเวลาที่กำหนด จึงตรวจค้นพบยาเสพติดที่นักเที่ยวทิ้งไว้บนพื้นในร้าน ได้แก่ เคตามีน น้ำหนัก 0.67 กรัม และยาอี 2 เม็ด จึงแจ้งข้อกล่าวหานายชวลิต อายุ 42 ปี ผู้ดูแลร้าน นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ดำเนินคดี
ข่าวแจ้งว่า การเปิดสถานบริการหรือร้านที่มีลักษณะสถานบริการ และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กำหนด เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 จึงเป็นเหตุให้นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะเจ้าหน้าที่ตามประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 50 ลงวันที่ 15 มกราคม 2502 จะมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี ต่อไป
