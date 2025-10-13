หนุ่มเมา ซิ่งกระบะพุ่งเข้าร้านแอร์ ข้าวของพังยับ โทษสุนัขตัดหน้า
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.สายชล ดงเรืองศรี สว.(สอบสวน) สภ.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ สภ.กลางดง ว่ามีอุบัติเหตุมีรถเฉี่ยวชนกันและเสียหลักพุ่งเข้าชนร้านซ่อมแอร์ บริเวณถนนมิตรภาพ คู่ขนาน เขตเทศบาลตำบลกลางดง หลังรับแจ้งจึงรีบรุดออกไปตรวจสอบ พร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางดง
ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ยี่ห้อนิสสัน สีขาว จอดอยู่ข้างถนน ด้านท้ายมีรอยถูกเฉี่ยวชนได้รับความเสียหาย ถัดไปพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ สีบรอนซ์ พุ่งชนร้านซ่อมแอร์ หมู่ 7 บริเวณถนนมิตรภาพ คู่ขนาน จนได้รับความเสียหาย พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็นชาย มีอาการปวดไหล่ซ้าย หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลกลางดงให้การช่วยเหลือนำส่ง รพ.มวกเหล็ก
พ.ต.ท.สายชล ดงเรืองศรี สว.(สอบสวน) กล่าวว่า จากการสอบสวน นายภานุพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ทราบว่าเป็นผู้ขับขี่รถโตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์ ก่อนเกิดเหตุได้ร่วมกับเพื่อนไปดูการแสดงดนตรีที่วัดพระขาว เมื่อกลับบ้านขับรถออกมาจากหน้าวัด มาถึงจุดที่เกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้า จึงได้หักหลบทำให้เสียหลักพุ่งชนรถที่จอด และยังพุ่งเข้าชนร้านซ่อมแอร์ริมถนนจนทำให้รถด้านหน้าซ้ายพัง ทรัพย์สิน อุปกรณ์แอร์ในร้านได้รับความเสียหาย
ในขณะสอบสวนสังเกตพบว่าผู้ขับขี่มีอาการคล้ายคนเมาสุรา และหน่วยกู้ชีพฯและคนที่มาดูเหตุการณ์จำได้ว่าเป็นคนที่จะก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวชาวพม่าที่มาดูดนตรีด้วยกัน
พ.ต.ท.สายชล สว.(สอบสวน) จึงนำตัวไปตรวจวัดแอลกอฮอล์พบเกินที่กฎหมายกำหนด จึงแจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา และขับรถประมาทเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป