ด่วน! ไฟไหม้โรงงาน บางพระ จ.ชลบุรี จนท.ระดมกำลังควบคุมเพลิง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Fire & Rescue Thailand”
ชลบุรี-ไฟไหม้โรงงาน
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 ตค.68 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน พื้นที่ บางพระ จ.ชลบุรี ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างระงับเหตุ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ
ADVERTISMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมจับชาวอิสราเอล ตั้งตัวเป็นผู้รับเหมา จ้างคนเมียนมาสร้างหมู่บ้านเกาะพะงัน หลักฐานโอนเงินมัดตัว
- พัทยาอ่วม ฝนถล่ม 1 ชม. น้ำท่วมหลายจุด จมลึก 50 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
- ท่องเที่ยวตราดสูญเสียรายได้ 700 ล้าน เหตุนทท.ต่างชาติผวากฎอัยการศึก ยกเลิกทัวร์เกาะช้าง
- ด่วน! จับได้แล้ว อดีตทหารเกณฑ์ เมาคลั่ง ยิงรองผู้การฯ-สารวัตรกำนันเจ็บ เจอ2ข้อหาหนัก