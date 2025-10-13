ภูมิภาค

ด่วน! ไฟไหม้โรงงาน บางพระ จ.ชลบุรี จนท.ระดมกำลังควบคุมเพลิง

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “Fire & Rescue Thailand

ชลบุรี-ไฟไหม้โรงงาน

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 ตค.68 เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงาน พื้นที่ บางพระ จ.ชลบุรี ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างระงับเหตุ ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ

