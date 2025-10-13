ท่องเที่ยวตราดสูญเสียรายได้ 700 ล้าน เหตุนทท.ต่างชาติผวากฎอัยการศึก ยกเลิกทัวร์เกาะช้าง

เที่ยวตราดสูญเงิน 700 ล้านบาท หลัง นทท.ต่างชาติยกเลิกมาเกาะช้าง เหตุอังกฤษเตือนไม่ปลอดภัย ผวากฎอัยการศึกทั้งจังหวัด ผู้ว่าฯ-ททท.ตราด-ผู้ประกอบการชี้เกาะช้างปลอดภัย จี้ รบ.ยกเลิก
จากกรณี ททท.สำนักงานลอนดอน สหราชอาณาจักร ส่งอีเมล์แจ้ง ททท.สำนักงานตราด เพื่อขอให้ช่วยเหลือกรณีมิสเตอร์โทมัส โรบินสัน ชาวอังกฤษ ทำหนังสือถึง ททท.สำนักงานลอนดอน และสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงลอนดอน โดยระบุว่า “เราเป็นพลเมืองสหราชอาณาจักร และขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นทั้งหมดไปยังภูมิภาคตราด ซึ่งรวมถึงเกาะช้างด้วย คำแนะนำนี้เข้มงวดกว่าประเทศในยุโรปอื่นๆ ส่วนใหญ่ยกเว้นเกาะช้างออกจากข้อจำกัดดังกล่าว ปัญหาคือบริษัทประกันของเราไม่ยอมทำประกันการเดินทางให้เราไปเกาะช้าง ทั้งที่เราได้จองโรงแรมไว้แล้ว และไม่สามารถยกเลิกได้ จริงๆ แล้วเราไม่อยากไปที่อื่นเลย เพราะเรามาเที่ยวที่นี่ทุกปี บริษัทประกันบอกว่าหากเรามีหลักฐานในพื้นที่ที่ยืนยันว่าสถานการณ์บนเกาะเป็นปกติ พวกเขาจะพิจารณาเรื่องประกันของเราใหม่อีกครั้ง”
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ โอภาส ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด เปิดเผยถึงปัญหานี้ว่า ได้รับแจ้งจาก ททท.สำนักงานลอนดอนแล้ว และได้หารือกับผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไข เราจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามายัง จ.ตราด และหมู่เกาะทะเลตราดที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ว่าที่ร้อยตรีกรกฎระบุว่า วันนี้สถานการณ์ชายแดนตราดไม่ได้เป็นพื้นที่ของการสู้รบเหมือนในพื้นที่ภาคอีสาน เพียงแต่เป็นพื้นที่ที่ติดกับกัมพูชาเท่านั้น อีกทั้งเกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมากไม่ใช่พื้นที่อันตราย เพราะวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก อีกทั้งมีความปลอดภัยทั้งการเดินทางและลมฟ้าอากาศ
“สิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มยุโรปยังกังวลก็คือการที่ประเทศไทย โดยฝ่ายความมั่นคงได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง จ.ตราด เป็นพื้นที่เขตกฎอัยการศึก ซึ่งในความหมายของชาวยุโรปและผู้ประกอบการทำประกันจะไม่รับทำประกัยภัยในกรณีนี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัย และหากเกิดเหตุขึ้นมาจะทำให้ต้องจ่ายค่าประกันภัยในจำนวนมาก ทั้งที่การประกาศนี้มีมานานตั้งแต่ปี 2555 หากฝ่ายความมั่นคงเข้าใจ และยกเลิกในพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยผู้ประกอบการนำเที่ยวได้ จากเหตุนี้ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยกเลิกการเดินทางมาในช่วยปลายปี 2568 มีความสูญเสียมากถึง 700 ล้านบาท” ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราดกล่าว
นายทวีศักดิ์ วงษ์วิลาส อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราด เปิดเผยว่า เกาะช้างยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวต่อเนื่องและไม่ได้ปัญหาเรื่องการสู้รบ เนื่องจากอยู่นอกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องกฎอัยการศึกษาที่ฝ่ายความมั่นคงได้ประกาศคลุมทั้งจังหวัดนั้นเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติกังวล เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการประกันภัยจะไม่ยอมชดเชยเงินค่าความเสียหายให้หากเกิดปัญหาขึ้น หากฝ่ายความมั่นคงเข้าใจและสามารถยกเลิกไปเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่อยู่ติดกับชายแดนก็น่าจะดี และเป็นประโยชน์ก้บผู้ประกอบการ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของ จ.ตราด
ส่วนนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า เกาะช้างและเกาะกูดเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.ตราด ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมากในแต่ละปี แม้ช่วงที่มีข่าวการสู้รบระหว่าง 2 ประเทศ จ.ตราด ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ซึ่งเกาะช้างและเกาะกูดก็มีความปลอดภัย ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น จึงขอให้นักท่องเที่ยวมั่นใจเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่ จ.ตราด