พัทยาอ่วม ฝนถล่ม 1 ชม. น้ำท่วมหลายจุด จมลึก 50 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมงทั่วพื้นที่เมืองพัทยา ส่งผลให้หลายจุดเกิดน้ำท่วมขังรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณถนนพัทยาสาย 3 ช่วงแยกเพนียดช้าง, ถนนสุขุมวิทปากซอยห้าธันวา และซอยเขาน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ
ระดับน้ำในหลายพื้นที่สูงกว่า 50 – 60 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้เร่งเปิดทางระบายน้ำ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเข้าเมืองพัทยา เนื่องจากถนนทุกสายมีการจราจรติดขัดและน้ำท่วมหลายจุด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ธ.ก.ส. เปิดตัว ‘เงินฝากทองนพคุณ’ รับดอกเบี้ยขั้นบันไดทุกเดือน สูงสุดร้อยละ 2.15 ต่อปี
- เท้ง เล็งชูรธน.ใหม่ แก้ปากท้อง-เสรีภาพ ชี้ สิทธิภท.ยึดร่างตัวเองเป็นหลัก แต่สำคัญต้องโยงปชช.ด้วย
- เปิดภาพทหารไทย ใช้รถถากถางหุ้มเกราะ D5 เคลียร์เพิงพักเขมร ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว
- ทรัมป์ชู ‘วันที่ยิ่งใหญ่’ ฮามาสปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังมีชีวิตครบ 20 คน