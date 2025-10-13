ภูมิภาค

พัทยาอ่วม ฝนถล่ม 1 ชม. น้ำท่วมหลายจุด จมลึก 50 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

พัทยาอ่วม ฝนถล่ม 1 ชม. น้ำท่วมหลายจุด จมลึก 50 ซม. รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชลบุรี เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมงทั่วพื้นที่เมืองพัทยา ส่งผลให้หลายจุดเกิดน้ำท่วมขังรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณถนนพัทยาสาย 3 ช่วงแยกเพนียดช้าง, ถนนสุขุมวิทปากซอยห้าธันวา และซอยเขาน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมักประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ

ระดับน้ำในหลายพื้นที่สูงกว่า 50 – 60 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ขณะที่การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาได้เร่งเปิดทางระบายน้ำ และจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร พร้อมเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเข้าเมืองพัทยา เนื่องจากถนนทุกสายมีการจราจรติดขัดและน้ำท่วมหลายจุด

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง