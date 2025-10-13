ไข้หวัดใหญ่ ระบาด อีสานใต้ ป่วยสะสมกว่า 6 หมื่น ราย โคราชสะสมมากสุดเกือบ3หมื่นราย

ไข้หวัดใหญ่ แนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้น 4 จังหวัดอีสานใต้ ป่วยสะสมกว่า 60,000 ราย ตาย 20 รายแล้ว โคราชผู้ป่วยสะสมมากสุดเกือบ 30,000 ราย ตาย 18 ราย เตือน ปชช. ป้องกันตนเอง
นครราชสีมา- วันที่ 13 ตุลาคม นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ปลายฝนต้นหนาว เสี่ยงติดเชื้อโรคทางเดินหายใจได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นตลอดทั้งปี เพราะสามารถติดต่อได้ทุกเพศทุกวัย ผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสฝอยละอองน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย
ซึ่งสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 ตุลาคม 2568 มีผู้ป่วยสะสมถึง 702,238 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,081.83 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 61 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 0.09 ต่อประชากรแสนคน โดยกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ ส่วนกลุ่มอายุที่เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 50-59 ปี , กลุ่มอายุ 40-49 และกลุ่มอายุ 0-4 ปี ตามลำดับ
โดยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-8 ตุลาคม 2568 มีผู้ป่วยสะสม ถึง 60,624 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 918.68 ต่อประชากรแสนคน และเสียชีวิตสะสมแล้ว 20 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 0.30 ต่อประชากรแสนคน เมื่อแยกเป็นรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 พบว่า จ.นครราชสีมา ปีนี้มีผู้ป่วยสะสมมากถึง 29,524 ราย และเสียชีวิต แล้ว 18 ราย รองลงมา คือ จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วยสะสม 11,723 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต , จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วยสะสม 11,384 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย , จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วยสะสม 7,993 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดยกลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่มอายุ 10-14 ปี ตามลำดับ
นายแพทย์ทวีชัย กล่าวว่า แนะนำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ด้วยการล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว ส่วน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป , 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี , 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน , 4.ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป , 5.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV , 6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน หรือมีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน และดูแลรักษาอนามัยส่วนบุคคลเมื่ออยู่ในที่ที่มีคนรวมกลุ่มกันจำนวนมาก หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422