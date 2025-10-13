งานเข้า! ผู้การพัทยา สั่งดำเนินคดี อินฟลูฯดัง ทำคลิปถูกชิงทอง 50 บาทโปรโมตร้าน

งานเข้า! ผกก.พัทยา สั่งสอบ อินฟลูฯดัง ทำคลิปถูกกระชากสร้อยทอง 50 บาท ชี้ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง มีความผิด
กรณี เพจเจ๊ม่อย V+ ลงรูปอินฟลูฯ ชื่อดังกับเพื่อน ซึ่งมีเนื้อหาว่า “อ้าว!! ก.โดนซะแล้ว หลังไปเที่ยวกับ เพชรปากxxx ถูกกระชากสร้อยที่พัทยา โร่แจ้งความ เหตุเกิดที่หน้าชายหาดหน้าห้างดัง เล่าว่า ขณะที่ยืนอยู่ริมหาด ได้มีผู้ชายสวมเสื้อสีดำเดินเข้ามากระชากสร้อยของ ก.ไป ชายรายดังกล่าวสูงประมาณ 170 สวมเสื้อสกีนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเห็นไม่ชัด พ.และก. รีบเข้าไปแจ้งความเพื่อตามหาคนผิด พ.ถึงขั้นมีอาการปากสั่น พร้อมบอกเอฟซี ใครที่รู้จัก สภ.ที่ใกล้ที่สุด และใครพอเห็นขายรายดังกล่าว ส่งข่าวมาด้วยนะคะ พ.พร้อมชน !! ก.เป็นคนที่ชอบใส่ทองเป็นปกติของนางอยู่แล้ว ทองที่ใส่ที่คอที่แขนก็บะเอ้กอยู่นะ ช่วงนี้ทองแพงก็ฝากทุกคนระวังกันด้วย เกรงจะไม่ใช่แค่ทองที่เสียไปค่ะ #มีคลิป” ” จนมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก
บ้างก็วิจารณ์ถึงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในเมืองพัทยา บางคนก็แสดงความคิดเห็นว่าเป็นการโปรโมตร้านหรือโปรโมตอะไรสักอย่างหรือไม่ หากเป็นการโปรโมตร้านและไม่ใช่เรื่องจริง ก็ไม่สมควรทำคลิปอย่างนี้ เพราะจะทำให้เมืองพัทยาเสียหาย
ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวสอบถามไปทาง พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทราบว่า เป็นการโปรโมตร้านแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ลงพื้นที่ติดตามทั้งอินฟลูฯ ชื่อดัง รวมทั้งเจ้าของร้านดังกล่าว เพื่อมาให้ปากคำเพราะการโปรโมตร้านดังกล่าว ถือว่าสร้างความเสริมเสียให้กับเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย แต่ในเบื้องต้นยังไม่สามารถติดต่อทั้งอินฟลูฯ และเจ้าของร้านได้