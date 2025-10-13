แบ๊กโฮขุดวางสายสื่อสาร ผงะเจอโครงกระดูกมนุษย์หน้าฐานทัพเรือสัตหีบ คาดหลุมฝังศพเก่า

แบ๊กโฮขุดดินวางสายสื่อสาร ผงะเจอโครงกระดูกมนุษย์หน้าฐานทัพเรือสัตหีบ คาดหลุมฝังศพเก่า
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ร.ต.อ.คุณาธิป ขุ่ยคำมี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งพบโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่ในดิน บริเวณหน้าโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จึงรุดตรวจสอบพร้อมชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน
ที่เกิดเหตุ พบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์จำนวน 1 ร่าง ไม่สามารถระบุเพศได้ ใกล้กันยังพบแผ่นทองคำเปลว 1 แผ่น เจ้าหน้าที่จึงเก็บหลักฐานทั้งหมด ส่งตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อตรวจสอบหา DNA บุคคลที่แจ้งสูญหายต่อไป
จากการสอบถาม นายเสกสรร นามมูล อายุ 36 ปี คนขับรถแบ๊กโฮ เปิดเผยว่า ระหว่างขุดดินเพื่อวางระบบสายสื่อสารใต้ดิน ประมาณ 1-2 เมตร ได้พบโครงกระดูก จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทันที
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นโครงกระดูกเก่านานแล้ว ไม่น่าจะเป็นคดีฆาตกรรม เนื่องจากจุดพบอยู่ใกล้จุดรักษาการณ์ทหารเพียง 50 เมตร และอยู่ติดถนนทางเข้าค่ายทหาร รวมถึงใกล้วัดสัตหีบ คาดว่าอาจเป็นหลุมฝังศพเก่าในสมัยอดีต
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกิดข้อพิพาท ที่ดินมรดก หลานกระหน่ำแทงน้าชาย เสียชีวิตดับ คาลานรับซื้อกุ้ง
- ตร.จับมือจังหวัด เร่ง สอบนอมินี นิติบุคคลอำพราง ถือครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกาะ สมุย-พะงัน
- รัวยิงชายวัย 44 รวม 8 นัด เสียชีวิตที่มูโนะ ตร.รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว ตั้งปมเอี่ยวยาเสพติด
- กัน จอมพลัง ประกาศเลิกรถแห่ซาวด์ผีพรุ่งนี้ เหตุเลี่ยนความโลกสวยของนักสิทธิ