รัวยิงชายวัย 44 รวม 8 นัด เสียชีวิตที่มูโนะ ตร.รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว ตั้งปมเอี่ยวยาเสพติด

บุกยิงหนุ่มเสียชีวิตที่มูโนะ ตำรวจคาดเอี่ยวยาเสพติด
เมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ต.อ.บัญญัติ วงษ์สุวรรณ ผกก.สภ.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส รับแจ้งเหตุคนถูกยิงเสียชีวิตข้างบ้านหลังหนึ่ง หมู่ 1 ต.มูโนะ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังมัสยิดดารุสสลาม จึงระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารจำนวนหนึ่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบร่างผู้เสียชีวิตคือนายโนรซาม อายุ 44 ปี มีบาดแผลถูกกระสุนปืนที่บริเวณลำตัวและหน้าอก รวม 8 นัด นอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้น โดยมีรถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่ห่างจากศพประมาณ 5 เมตร เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนพกขนาด 9 มม.ตกอยู่ 8 ปลอก จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักเพื่อเดินทางไปตลาด จู่ๆ มีคนร้าย 1 คน ขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีแดง ทะเบียนนราธิวาส ซึ่งชาวบ้านพบเห็นเป็นเพื่อนสนิทกับผู้เสียชีวิตมาจอด แล้วชักอาวุธปืนพก ขนาด 9 มม. ออกมายิงใส่ผู้เสียชีวิต 8 นัดซ้อน เมื่อผู้เสียชีวิตถูกกระสุนปืน รถจึงเสียหลักล้มคว่ำ แล้วคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณสามแยกโรงเรียนบ้านมูโนะ สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว แต่เมื่อเดินทางไปบ้านพักกลับไม่พบผู้ก่อเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าปมเหตุน่าจะมาจากปัญหาส่วนตัวที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวมาสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนจะนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป