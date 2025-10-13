เกิดข้อพิพาท ที่ดินมรดก หลานกระหน่ำแทงน้าชาย เสียชีวิตดับ คาลานรับซื้อกุ้ง

เกิดพิพาทเรื่องที่ดิน หลานกระหน่ำแทงน้าชายดับ คาลานรับซื้อกุ้ง อ.บ้านแหลม
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 13 ตุลาคม พ.ต.ต.นรงค์ โสดก สารวัตรเวร สภ.บ้านแหลม รับแจ้ง มีผู้ถูกแทงเสียชีวิตที่ หมู่ 3 บ้านบางขุนไทร ต.บางขุนไทร จึงรายงานให้ พ.ต.อ. ธานินทร์ ฉัตรเจริญพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.วายุภักษ์ วงศ์ศักดิรินทร์ ผกก.บ้านแหลมทราบ แล้วรีบรุดไปตรวจสอบพร้อม เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี แพทย์ รพ.บ้านแหลม และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถานฯ
ที่เกิดเหตุเป็นลานรับซื้อกุ้ง ปลา ทะเล ริมถนนภายในหมู่บ้านบางขุนไทร ที่บริเวณประตูทางเข้าลานรับซื้อกุ้ง พบนายอนันต์ อายุ 48 ปี ชาว ต.บางขุนไทร ผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธมีดง้าวยาวประมาณ 1.5 เมตร 1 เล่ม เหล็กขูดชาร์ป ยาวประมาณ 1 ฟุต 1 อัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้ ก่อนเข้าไปตรวจสอบในลานที่เกิดเหตุและพบศพชายทราบชื่อต่อมาคือนายศุภฤกษ์ อายุ 55 ปี เจ้าของลานรับซื้อกุ้ง ดังกล่าวนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางลาน แพทย์ชันสูตรพบบาดแผลถูกแทงเข้าที่ห้าอกซ้าย 2 แผล หน้าอกขวา 1 แผล สีข้างขวา 1 แผล ลำตัว 2 แผล และแขนขวา 1 แผล
สอบถามนายศุภชัย ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าทั้งหมดเป็นเครือญาติกัน โดยนายศุภฤกษ์ผู้ตายมีศักดิ์เป็นน้า และนายอนันต์ผู้ก่อเหตุมีศักดิ์เป็นหลาน ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 คน มีปัญหาทะเลาะกันเรื่องที่ดินมานานหลายปี เนื่องจากเดิมที่ดินที่ทั้ง 2 คนอาศัยอยู่เป็นที่ดินบรรพบุรุษผืนเดียวกัน ต่อมามีการแบ่งมรดก บ้านนายศุภฤกษ์ตั้งอยู่ด้านใน บ้านนายอนันต์อยู่ตรงกลาง และลานรับซื้อกุ้ง ปลาอยู่ด้านหน้าติดถนนทางเข้าหมู่บ้าน นายอนันต์ปิดทางไม่ให้บ้านนายศุภโชคผ่านทาง
มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกระทั่งมีการแบ่งพื้นที่ด้านข้างที่เดินกว้างประมาณ 120 ซม.เพื่อเป็นทางสัญจร โดยนายศุภโชคได้ยื่นอุทธรณ์ขอพื้นที่ทางเพิ่ม เนื่องจากบ้านที่ตั้งอยู่ด้านในมีผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแคบรถยนต์ไม่สามารถเข้าได้ โดยระหว่างอุทธรณ์นายอนันต์มีปากเสียงทะเลาะนายศุภโชคมาโดยตลอด
ขณะเกิดเหตุนายศุภโชคผู้ตาย และตน กำลังรับซื้อกุ้งจากชาวบ้าน นายอนันต์ผู้ก่อเหตุ ได้เดินเข้ามาด่าทอนายศุภโชคด้วยคำหยาบคายและท้าทายชวนทะเลาะ และมีปากเสียงกัน จากนั้นนายอนันต์ได้เดินกลับเข้าไปในบ้านตนเอง ก่อนจะถือมีดง้าวจะตรงเข้ามาฟันนายศุภโชค ตนและนายศุภโชคได้แย่งมีดง้าว แต่นายอนันต์กลับชักเหล็กขูดชาร์ปที่เอวออกมากระหน่ำแทงนายศุภโชคเสียชีวิต ตนจึงวิ่งไปตามชาวบ้าน และแจ้งตำรวจมาจับกุม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านแหลม จับกุมตัวนายอนันต์ พร้อมของกลางพร้อมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น และจะสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป
