ชายเลบานอน ถูกไล่ออกปท. ลอบกลับมาอีก ทำธุรกิจให้เช่ารถผิดกม. ขู่ฟ้องตร.ไทยกราวรูด

ตร.ท่องเที่ยวรวบ หนุ่มเลบานอนกร่าง ลักลอบทำธุรกิจเข่ารถ ‘ขู่’ ฟ้องตำรวจชุดจับกุมกราวรูด ลอบทำธุรกิจรถเช่า ยึดทรัพย์นับล้านบาท มีของกลาง รถจยย.12 คัน-รถยนต์ 1 คัน เคยถูกผลักดันออกนอกประเทศ แต่กลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำ
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. มีนโยบายปราบปรามกลุ่มชาวต่างชาติที่กระทำความผิดในพื้นที่ท่องเที่ยว พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบส่วนตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน เข้าจับกุมบูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะพะงัน , ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบ หลังได้รับร้องเรียนจากพลเมืองดีว่ามีชายชาวต่างชาติลักลอบประกอบอาชีพรถเช่าอย่างผิดกฎหมายที่บริเวณหน้าร้าน “Key King” หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่พบ นายจอน (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี สัญชาติเลบานอน กำลังให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติเกี่ยวกับการเช่ารถ เติมน้ำมัน และตรวจสภาพรถ จนกระทั่งมีการรับเงินสดจากลูกค้าหญิงชาวต่างชาติ ก่อนที่นายจอนจะพาหญิงคนดังกล่าวไปสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ในซอยใกล้เคียง แสดงตัวและขอตรวจสอบเอกสาร พบว่า นายจอน ถือหนังสือเดินทางประเภทวีซ่า TR-60 แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน แต่อย่างใด
จากการสอบสวนนายจอนยอมรับว่าได้ติดต่อลูกค้าผ่านแอปพลิเคชัน WhatsApp โดยใช้ชื่อ Jean และแนะนำตัวเองจากร้าน Key King เพื่อให้บริการเช่ารถจักรยานยนต์ในราคา 250-350 บาทต่อวัน โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอล
รายงานว่าจากการตรวจสอบร้าน Key King นางสายใจ ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของร้าน ให้การว่า ตนและนายจอนเคยมีความสัมพันธ์กันแต่ได้หย่าร้างกันไปนานแล้ว ด้วยความเห็นใจจึงยินยอมให้นายจอนใช้พื้นที่หน้าร้านทำธุรกิจรถเช่า โดยนายจอนลงทุนเอง 200,000 บาท และมีการติดสติกเกอร์ร้านเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ยืนยันว่าตนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์
ได้ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ 12 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 1 คัน พร้อมโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้เป็นของกลาง โดยรถจักรยานยนต์ที่ยึดได้มีหลากหลายรุ่น มีป้ายทะเบียนจากหลายจังหวัดในภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ภูเก็ต, ชุมพร, นครศรีธรรมราช และยะลา
ตรวจสอบประวัตินายจอน พบว่า เคยถูกจับกุมในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (ขับรถส่งน้ำ)” เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2567 และถูกผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไปแล้ว แต่ได้กลับเข้ามาใหม่ในฐานะนักท่องเที่ยวและลักลอบประกอบธุรกิจรถเช่าผิดกฎหมายซ้ำ
รายงานขณะถูกควบคุมตัวที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน นายจอนได้แสดงท่าทีก้าวร้าว ไม่เกรงกลัวกฎหมาย และหัวเราะใส่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม โวยวาย จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทั้งหมด และ ตบมือ แสดงท่าทาง ดูถูกเจ้าหน้าที่ ทั้งที่ตนเองทำผิด แต่ไม่เคยสำนึก ยังทำผิดซ้ำ ก่อนหน้านี้ เคยถูกจับกุมไปแล้ว ถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศ และได้สิทธิ กลับเข้ามาใหม่ในวีซ่านักท่องเที่ยว กลับมาทำผิดซ้ำ
“ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นายจอน ในฐานความผิด “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” และ “เป็นบุคคลต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รถเช่า)” ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย”